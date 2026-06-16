Brutal incendio en Vielha: un hombre muere y otro se salva refugiándose en el tejado

El incendio comenzó en una buhardilla y se extendió por todo el edificio. De las nueve viviendas, seis han quedado completamente destrozadas debido a las llamas.

En Vielha, en Lleida, se ha producido un brutal incendio. El fuego ha afectado a un edificio de tres alturas. "Cuando llegaban los bomberos encontraban, entre los restos, el cadáver de un hombre de 53 años que no pudo escapar de la buhardilla", indica Iñaki López.

Esa buhardilla, además, parece ser el origen del incendio. Los agentes, por fortuna, pudieron salvar a un hombre que se encontraba en el tejado. Como se puede ver en las imágenes, el señor se aleja lo que puede del pavoroso incendio sentado en otra zona del tejado, esperando a ser rescatado por los bomberos. "Se ha salvado de milagro", señala la persona que está grabando el vídeo.

"Los Mossos d'Esquadra están investigando la causa de ese incendio", explica Leo Álvarez. El periodista cuenta que en el edificio hay nueve viviendas y que seis "quedaron absolutamente destrozadas" a causa del fuego y las otras tres debido al agua utilizada para apagar el fuego.

Como cuenta Iñaki, entre los vecinos del municipio se ha organizado un crowdfunding para pagar las reparaciones de las casas. Beatriz de Vicente cree que esa recogida de fondos está más orientada a buscarles una respuesta habitacional rápida, pero, como expone, "lo lógico es que haya un seguro del hogar que se haga cargo de las reparaciones".

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