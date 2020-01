Máxima precaución por el brote de coronavirus originado en Wuhan, China. El Ministerio de Sanidad confirma que este jueves se realizó un reconocimiento médico a una mujer china después de que el avión en el que viajaban aterrizara en el aeropuerto de El Prat.

Están a la espera de conocer los resultados del examen médico. Además, el Ministerio de Sanidad reúne este viernes por audioconferencia a técnicos de las comunidades autónomas para revisar la situación actual del coronavirus, la actualización epidemiológica, así como la capacidad de diagnóstico y actuaciones de respuesta en España.

No obstante, desde Sanidad recuerdan que España no dispone de aeropuertos con vuelos con conexión directa a Wuhan y que esta ciudad no es un destino turístico frecuente.

El brote de coronavirus ha dejado hasta el momento 25 muertos y 830 infectados. Al menos 177 pacientes se encuentran en estado grave.

Se cierra Wuhan y otras cuatro ciudades por el brote

Por su parte, las autoridades de Wuhan procedieron a cerrar la ciudad, prácticamente, a cal y canto. Nadie puede entrar ni salir de la urbe si no se trata de un caso de extrema necesidad y se han suspendido todos los servicios de transporte público.

La Policía, incluso, ha llegado a cortar las entradas al aeropuerto y a las estaciones de tren, así como las carreteras para evitar la salida de los ciudadanos en vehículos privados. Además, las autoridades han decretado el uso obligatorio de mascarillas para todos los viandantes y los supermercados han agotado, prácticamente, sus existencias ante el miedo de los residentes.

La fiebre, el síntoma más común

La fiebre fue el síntoma más común entre los 25 fallecidos como consecuencia del coronavirus: 12 de ellos la presentaban, mientras que el resto acudió al hospital con tos y/o dificultades respiratorias y presión en el pecho.

Por otro lado, la hipertensión es uno de los antecedentes médicos que más se repite en el historial de los fallecidos, especificado en el caso de siete de ellos. La diabetes y los problemas cardiovasculares también son denominador común de varios de ellos.