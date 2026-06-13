Bomberos Forestales de Murcia exigen mejoras laborales y "llegar a fin de mes": "Los ojos te queman, el humo se mete en el pecho...".

¿Por qué es importante? El incendio en la zona de Los Garres que arrasó 177 hectáreas desató las críticas en el comité de empresa de la Brigada Forestal de la región y es que el colectivo denuncia condiciones precarias en una profesión de riesgo.

Los Bomberos Forestales de Murcia han expresado su descontento tras el incendio en Los Garres, que devastó 177 hectáreas. Denuncian condiciones laborales precarias en una profesión de alto riesgo. Los efectivos destacan el calor extremo y la dificultad para respirar durante su trabajo. Alfonso Ruiz, bombero forestal, señala que, aunque no exigen grandes salarios, necesitan condiciones que les permitan llegar a fin de mes, ya que su sueldo, congelado en menos de 1.300 euros, no es suficiente. Además, reclaman más personal y critican la privatización del servicio en Murcia, advirtiendo sobre el riesgo de incendios por la abundante vegetación seca.

Los Bomberos Forestales de Murcia vuelven a alzar la voz. El incendio en la zona de Los Garres que arrasó 177 hectáreas desató las críticas en el comité de empresa de la Brigada Forestal de la región y es que el colectivo denuncia condiciones precarias en una profesión de riesgo.

Así, efectivos denuncian "el calor insoportable en la cara" o "no poder respirar bien": "Los ojos te queman, el humo se mete en el pecho...", añaden. Por su parte, Alfonso Ruiz, bombero forestal en la Región de Murcia, señaló que no piden "grandes salarios", pero sí unas condiciones que les "permitan llegar a fin de mes".

Este bombero muestra su nómina y confiesa que cobra menos de 1.300 euros al mes. Un salario que lleva años congelado: "Yo que tengo hijos, una hipoteca... Se me hace muy difícil llegar a fin de mes y necesito otros trabajos".

A su vez, dicen que no cuentan con suficiente personal: "Nos gustaría contar con 60 efectivos más. Nuestra jornada laboral es de ocho horas, pero el resto del día, que son 16 horas, también estaríamos localizados a media hora".

De su lado, Juan Pedro Cornejo, presidente del Comité de Empresa y delegado por CCOO de Bomberos Forestales en la Región de Murcia, indica que no pueden "coger ni tres días de vacaciones en verano".

Además, efectivos dicen "no" a la privatización de este servicio. "De toda España, son tres CCAA las que están privatizadas, una de ellas es Murcia. Creemos que el servicio debe ser público 100%", explica Cornejo, que también advierte de que los montes están llenos de combustible.

"Hay mucha hierba que va a favorecer la propagación de incendios", expresa, agregando que, este verano, "se dan todas las condiciones para que los incendios se hagan grandes".

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