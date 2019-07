Cada vez más, los ciudadanos y ciudadanas somos más conscientes de la importancia que tiene colaborar con el proceso de reciclaje de las basuras que generamos: primero, separando en nuestros hogares, y después, depositando los diferentes residuos en sus respectivos contenedores.

Ejemplo de ello es que en España ya se recicla el 78,8% de los residuos domésticos, según datos de Ecoembes. Reciclamos los envases de plástico, las latas, los briks y los envases de papel y cartón: aquello que depositamos en los contenedores amarillo y azul.

Sin embargo, todavía hay algunos productos que nos generan dudas. Por ello, hemos elaborado una lista con productos 'conflictivos' y la hemos corroborado con el experto en sostenibilidad Miguel Aguado para que estos no terminen en el contenedor equivocado.

1. Bolígrafos

2. Cuchillas de afeitar

Deben de llevarse ao, en su defecto, al contenedor de restos.

Este tipo de utensilios no son reciclables. Están considerados como residuos domésticos peligrosos y deberán de ser depositados en el contenedor de restos.

3. Bastoncillos y cepillos de dientes

Al igual que las cuchillas de afeitar, y a pesar de que estén fabricados mayoritariamente con plástico, no se pueden reciclar. También tienen que tirarse al contenedor de residuos generales.

4. Biberones y chupetes

Deben de tirarse al contenedor de restos.

5. Utensilios de cocina

Las cucharas o espumaderas que usamos para cocinar se pueden depositar en el contenedor de restos o llevarlos al punto limpio a la sección de metales.

6. Tapones y tapas de botellas y tarros:

Todos ellos se pueden depositar en el contenedor amarillo. Eso sí, recomendamos separar los tapones de plástico puesto que hay múltiples asociaciones que recogen los tapones y con ellos consiguen dinero para causas sociales.

7. La 'ventanita' de plástico de los sobres comerciales

Los envases mixtos que contienen papel, cartón y plástico como los sobres o las cajas de juguetes tienen que separarse. El papel y el cartón al contenedor azul y el plástico al amarillo.

8. El papel plastificado de las carnicerías y las pescaderías

Debe de ir al contenedor azul, al no ser que contenga restos alimenticios, que iría al gris.

9. Papel de aluminio o transparente que usamos para envolver los alimentos

Ambos deben de ir siempre al contenedor amarillo.

10. Los alambres de cierres del pan de molde

Estos también se tienen que tirar al contenedor amarillo.

11. Zumos de brik

Los briks pueden resultar confusos pues están recubiertos de una capa de cartón que hace que muchos acaben tirándolos contenedor azul. Pero todos los elementos de este tipo de envase va al contenedor amarillo (las 'tapitas' de plástico metalizado que se arrancan, o el envoltorio de las pajitas incluidos). Además, como recuerda Aguado, es aconsejable que estén vacíos "por una cuestión de salubridad".

12. Servilletas de cocina o papeles sucios

Su lugar no es el contenedor azul, sino el contenedor de restos orgánicos.

13. Las cajas de pizza

Cuando están manchadas deben de ir al contenedor de la basura orgánica, nunca al de papel y cartón porque no se pueden tratar.

14. Sacapuntas

Aunque sea de plástico, no se puede reciclar, por lo que se tirará en el contenedor gris o al punto limpio.

15. Fotos

No pueden ser recicladas porque tienen una capa de plástico.

16. Las etiquetas de la ropa

Existen diferentes tipos y cada uno de ellos va a un contenedor. Las que son de cartón, al contenedor azul; las de plástico, al contenedor amarillo; y las largas de tela, que suelen ir por dentro de las prendas, al contenedor de restos.

17. Juguetes de plástico

Al no tratarse de un envase, deben de ser depositados en el contenedor de restos. Aunque hay una opción mejor que esa: si el juguete está en buenas condiciones, puede donarse a alguna ONG que trabaje por la infancia, para que otros pequeños puedan aprovecharlos. También, por ley, los establecimientos de más de 200 metros cuadrados en los que se venden productos similares tienen la obligación de recogerlos para darles el tratamiento adecuado en plantas específicas.

18. Bombillas

No van al contenedor verde, debemos llevarlas al punto limpio. Para facilitar este proceso, la asociación Ambilamp tiene varios puntos de recogida de bombillas usadas, como ferreterías, tiendas de iluminación o supermercados. Además, en su página web disponen de un buscador para que puedas encontrar el punto más cercano y no haya ninguna excusa para no reciclarlas.

19. Los espejos, ceniceros, vasos o vajillas

También deben ser reciclados en un punto limpio o de recogida, nunca en el contenedor verde.

20. Las perchas de un solo uso

Cuando compramos una prenda de ropa y nos viene con percha incluida podemos y debemos tirarla al contenedor amarillo.

21. Las gafas

Están compuestas por la montura, que puede estar fabricada en acetato o materiales metálicos, y el cristal. Son reciclables y, mejor aún, también reutilizables. Por ello, si tienes unas gafas viejas que ya no te sirvan, lo mejor es llevarlas al punto donde las compraste para que le den una segunda vida o donarlas a alguna ONG, como la del Centro de Reciclaje de Gafas del Club Leonés, para que alguien que las necesite pueda usarlas.

¿Aún con dudas?

Si tienes dudas sobre un producto que no se encuentra en la lista anterior, lo más efectivo es recurrir a A.I.R-E. Se trata de un asistente inteligente, creado por Ecoembes, que se encarga de resolver todos los interrogantes que tengas acerca del reciclaje.

Mediante voz, por escrito o a través de una imagen del producto que queremos reciclar y no sabemos dónde podemos lanzar nuestra consulta. En cuestión de segundos recibiremos una respuesta sobre el contenedor adecuado y los materiales que componen el objeto, en el siguiente vídeo te explicamos cómo funciona.