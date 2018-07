Archivan la denuncia contra Belén, la joven que portaba un bolso de gatitos con las siglas A.C.A.B

Un bolso con gatitos le podría costar a Belén 600 euros de multa. En él se puede ver una foto de un felino junto a la frase 'Todos los gatos son bonitos', en inglés, bajo las siglas A.C.A.B. Lo llevaba puesto el domingo cuando dos antidisturbios la pararon cerca del estadio Calderón.

"Cuando dicen que van a proceder a sancionarme por llevar este bolso mi sorpresa fue muy grande. Cogí el bolso, se lo enseñé y dije: 'Lleva un gato'", cuenta Belén. Las siglas A.C.A.B también significan en inglés 'Todos los policías son unos bastardos'. Y eso fue lo que plasmaron en la denuncia los agentes; una situación absolutamente surrealista para belén, que lo denunció en redes sociales.

"Les dije que no era verdad. En mi bolso pone A.C.A.B, pero no pone 'All the cops are bastards'", se defiende Belén. Le dijeron que no podía ir con ese bolso y que todo lo que tuviera que decir se lo dijera al juez. "Este es un insulto que viene originado desde la década de los 70. Se puso en marcha por los ultras del fútbol británico y se ha expandido a lo largo de los años por todos los países", explica Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia.

En internet, este juego de palabras, con o sin intención, también aparecen en multitud de camisetas y con dibujos de todo tipo. Pero la policía se acoge en su denuncia a un artículo de la ley mordaza que contempla como infracción las faltas de respeto a las fuerzas de seguridad el Estado. Algo disparatado para muchos expertos en derecho.

"Portar cualquier objeto, y más cuando uno va deambulando tranquilamente por la calle, es absolutamente legal", indica Isabel Elbal, abogada penalista. Y así ha sido, pues la policía finalmente ha archivado la denuncia. Belén podrá seguir exhibiendo su pasión por los gatos sin multa de por medio