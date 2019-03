Un bebe de Tenerife fallece al no llegar a tiempo el avión que debía trasladarle

La Consejería de Sanidad de Tenerife está en el foco de todas las críticas, ya que esta semana una niña de menos de un año ha fallecido al no llegar a tiempo un avión que debía trasladarla a Gran Canaria para ser sometida a un tratamiento. El gobierno de Canarias dice que no se puede trasladar a un paciente cuando el tiempo no es el oportuno, por eso no agilizaron los tramites con la menor de Tenerife.

Según los médicos que iban a atenderla, la malformación que sufría en el corazón era tratable. Tan sólo con una semana en un quirófano, según los informes, hubiera sido suficiente para haberla tratado de manera satisfactoria.

Por eso se está solicitando al gobierno de Canarias que se amplíen los fondos destinados a este tipo de traslados, para que las vidas de los bebes canarios no dependan de un solo avión.