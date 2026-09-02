Bea de Vicente, sobre las ratas en la residencia Reina Sofía de Madrid: "Es la Comunidad de Madrid la que infringe su propia normativa"

La abogada explica que "la normativa nacional y de la Comunidad obligan a que se realicen controles cada 60 días, y estamos hablando de un año" y anticipa multas para el Gobierno de Ayuso.

Este miércoles, laSexta ha destapado en exclusiva que la residencia pública de ancianos Reina Sofía de Las Rozas, en Madrid, está repleta de plagas de ratas y cucarachas. Una situación que compromete a los 403 ancianos que actualmente viven en el centro y que ha sido denunciado reiteradamente por los propios trabajadores.

Beatriz de Vicenteasegura que "la normativa nacional y de la Comunidad obligan a que se realicen controles cada 60 días, y estamos hablando de un año".

"Es la Comunidad de Madrid la que infringe su propia normativa", lamenta la abogada en Más Vale Tarde, que denuncia que la administración dirigida por Isabel Díaz Ayuso es responsable directa de esta situación.

Además, Bea de Vicente prevé que esta situación le pase factura a la Comunidad de Madrid a nivel judicial. "Hablamos de sanciones que podrían llegar al cierre y multas de hasta 60.000 euros", concluye.

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