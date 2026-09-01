"¡Te voy a dar una hostia que te voy a mandar a tu país!": una disputa en un autobús de la EMT acaba en insultos racistas

Los pasajeros de un autobús de la EMT presenciaban el lamentable cruce de insultos entre dos mujeres, donde una de ella profirió insultos e incluso amenazas racistas. Bea de Vicente analiza si podría ser un delito de odio.

Los pasajeros de un autobús de la EMT en Madrid eran testigos de un episodio lamentable donde una mujer recibía insultos y amenazas racistas por parte de otra en pleno viaje.

"¡Te voy a dar una hostia que te voy a mandar a tu país!", le gritaba una mujer mientras varios pasajeros intentaban poner algo de paz.

"Falta la educación y la perspectiva", comenta Iñaki López, mientras que Leo Álvarez apunta que el conflicto se podría haber iniciado con un un pequeño golpe. En el momento en que la mujer le llamaba "fascista", la otra le respondía: "Fascista claro, para gentuza como tú".

En este caso, Bea de Vicente recuerda que "cualquier actividad que conlleve un atentado contra la dignidad de alguien, que conlleve humillación o sea degradante, puede ser hasta un delito de odio". Sin embargo, apunta que "los insultos entre particulares ya no son punibles".

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