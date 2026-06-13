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Una banda de ladrones asalta con explosivos una sucursal bancaria en Valencia

Los detalles Según recoge Europa Press, los hechos sucedieron durante la madrugada de este sábado cuando un miembro del grupo utilizó explosivos para poder entrar en el lugar.

Un agente de la Guardia CivilUn agente de la Guardia CivilEuropa press
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Una banda de ladrones ha asaltado durante la madrugada de este sábado una sucursal bancaria en la localidad valenciana de Casinos, según ha confirmado Europa Press citando fuentes del Instituto Armado.

Los hechos han ocurrido sobre las 3:30 horas de este sábado. Las mismas fuentes relatan que un integrante de la banda puso explosivos para conseguir acceder a la sucursal. Los asaltantes entraron al local, pero no fueron capaces de hacerse con el dinero de las cajas fuertes.

Como consecuencia de los explosivos, además de la sucursal, un coche se ha visto afectado. La Policía Judicial de Llíria se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.

Agentes especialistas en detectar, neutralizar y desactivar artefactos explosivos (TEDAX) de la Guardia Civil se han desplazado durante la mañana de este sábado para inspeccionar el cajero.

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