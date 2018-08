Baleària devolverá el dinero del billete a los 700 pasajeros que viajaron sin aire acondicionado en un ferry

A 40 grados y con la gente abanicándose sin parar, los pasajeros del ferry Dénia-Palma denuncian que viajaron cuatro horas sin aire acondicionado. "Fue un infierno a 40 grados con algunos desmayados y otros vomitando", explica una pasajera. "Agua para todos",

Esta situación fue denunciada por algunos en las redes sociales. Un ejemplo es Teresa, embarazada de ocho meses y viajando sola con una niña de dos años afirma que nadie de la tripulación le prestó atención: "Nadie me ofreció ayuda ni agua ni nada de nada. Luego me dio un golpe de calor, me podía haber puesto de parto y nadie darse cuenta".

Baleária ya ha pedido disculpas y dice que abonará el dinero del billete a los afectados. Además, a principios de mes otros pasajeros denunciaron una situación similar.