La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá ha asegurado que "no habrá espacio alternativo más seguro que la escuela" pese a la pandemia de COVID-11, por lo que ha pedido a los padres que lleven sus hijos al colegio con tranquilidad. Sin embargo, pese al mensaje tranquilizador de Celaá, Laura Baena, fundadora de 'Malasmadres', ha criticado que "la realidad es que hay muchas familias que no han recibido ni una circular". "No sabemos nada de la vuelta al colegio esta semana, con la incertidumbre y la inseguridad que eso genera", ha manifestado.

Además, fundadora de 'Malasmadres' ha destacado que "hay casos muy concretos de familias que tienen un niño con patologías que son del grupo de riesgo o que conviven en casa con un familiar de grupo de riesgo en los que se pone en entredicho la seguridad y la salud de esa familia", por lo que ha pedido "protocolos que apoyen la semipresencialidad y que haya modelos de educación online para esos casos concretos".

En este sentido, Laura Baena ha defendido que, en estos casos, "no es absentismo, sino que no realmente pueden volver al colegio y no hay a día de hoy absolutamente nada", ha lamentado.

Preocupación en España tras el cierre de colegios en Francia

Y es que en España preocupa la vuelta a las aulas, después de que Francia haya cumplido su primera semana de curso escolar en pleno pico de contagios con el cierre de una veintena de centros. Baena se ha preguntando que en el caso de que ocurra en nuestro país lo mismo que en Francia, "qué va a pasar con las familias que tienen que trabajar".

"Llevamos seis meses sin respuesta sobre la reestructura y el apoyo a las familias", ha denunciado, al tiempo que ha indicado que han lanzado "un manifiesto exigiendo cuatro medidas urgentes al Gobierno para que se pongan sobre la mesa y se aprueben con una regulación inmediata".

Las cuatro medidas "urgentes" que 'Malasmadres' pide al Gobierno

La primera medida urgente es "la regulación inmediata de las bajas para los padres cuando los hijos estén en contacto con un positivo y tengan que estar en cuarentena". "Ahora mismo no hay ninguna garantía para no tener que perder el empleo", ha apostillado la fundadora de 'Malasmadres', quien también pide "el teletrabajo por imperativo legal en el caso de que sea posible si las circunstancias familiares lo exigen".

Para Baena, "otra cosa importantísima es la adaptación y reducción de la jornada sin pérdidas salariales porque ahora solo se permite con una reducción de salario que muchísimas familias no se pueden permitir, así como una ayuda económica para las familias que no se pueden agarrar ni al teletrabajo ni a la adaptación de la jornada y que pueden perder empleo".

"¿Qué hacemos los padres y madres si no podemos teletrabajar o reducir la jornada o no hay ayuda para contratar cuidadores? La situación es bastante desalentadora, hay mucha preocupación, desasosiego y mucha incertidumbre de cara a la vuelta al cole tan complicada que ya está aquí", ha manifestado.