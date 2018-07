Las ayudas a la dependencia no cubren ni las necesidades más básicas

Las ayudas económicas que recoge la Ley de Dependencia "son insuficientes no sólo para llevar a cabo una vida independiente sino para cubrir incluso las necesidades básicas de la vida diaria", según denuncia un estudio de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física sobre la asistencia personal a este colectivo en España.



El trabajo, que aborda la escasa implantación de esta figura necesaria para la autonomía personal, ha sido presentado en una jornada inaugurada por el director del IMSERSO, César Antón; y el director general de Políticas sobre Discapacidad, Ignacio Tremiño; junto al presidente de PREDIF, Francisco Sardón; el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso; y representantes de ASPAYM, ECOM, y Fundación Vodafone España.



Según concluye, la implantación de la asistencia personal afronta "muchas dificultades" por el marco normativo español y entre ellas, figura la propia Ley de Dependencia, en tanto que promueve la autonomía pero centrada en los ámbitos "educativo y laboral" y además, tiene "una escasa dotación económica".



En este sentido, además de señalar que las prestaciones "son insuficientes para cubrir inluso las necesidades básicas de la vida diaria", apunta que "no cubren" los costes asociados a los derechos laborales del trabajador que realiza esa asistencia personal, gastos que "sin embargo, exige que sean abonados".