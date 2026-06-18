Sin aviso y sin alternativa: así desmantela el Ayuntamiento de Madrid asentamientos de personas sin hogar

Los detalles Los servicios municipales madrileños han vuelto un día más a desmantelar un nuevo punto de infraviviendas. Las personas que viven allí están enfadadas, aunque colaboran en la limpieza.

Un equipo de laSexta ha investigado los controvertidos operativos de limpieza de campamentos de personas sin hogar en Madrid, donde los afectados no reciben aviso previo para recoger sus pertenencias. Los servicios municipales han desmantelado otro punto de infraviviendas, generando enfado entre los residentes, aunque colaboran en la limpieza. Un anciano, cuya situación de vulnerabilidad ha evitado que su refugio sea retirado, no comprende lo que sucede. En otro lugar, Jorge Luis fue avisado con antelación, pero sin ofrecerle alternativas. El Ayuntamiento justifica que solo se retiran objetos insalubres, como cartones y colchones, de la vía pública.

Un equipo de laSexta ha comprobado cómo son los polémicos operativos de limpieza de campamentos de personas en situación de sinhogarismo en Madrid. A las personas que se encuentran aquí, nadie les ha avisado antes para que puedan llevarse sus cosas, su documentación y su ropa, es decir, lo poco que tienen.

Los servicios municipales madrileños han vuelto un día más a desmantelar un nuevo punto de infraviviendas. Las personas que viven allí están enfadadas, aunque colaboran en la limpieza. Nos cuentan que nadie les había avisado.

Algunos de ellos intentan explicarle a un anciano que se encuentra allí lo que está ocurriendo, y es que no entiende qué está pasando. Finalmente, lo único que van a dejar sin recoger es la infravivienda de este señor. Parece que su condición de extrema vulnerabilidad ha frenado que desmantelen el lugar donde duerme.

En otro de los nueve puntos que hoy tienen previsto desmantelar, un campo de fútbol sala en obras, se encuentra Jorge Luis, que dormía aquí. Al parecer, le avisaron ayer, pero no le han dado alternativa.

El Ayuntamiento dice que las cosas que recogen no son valiosas. "Lo que se retira de la vía pública son cartones que tienen un problema de insalubridad", asegura Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.

Tiran a la basura cartones y algún que otro colchón, que son lo único que tienen estas personas para dormir al raso.

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