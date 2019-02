Unos audios grabados por el hombre que se infiltró en la familia de El Cuco que publica 'El Español' prueban que la Policía Nacional de Sevilla era conocedora de la posición de Rosalía la noche en la que se produjo el asesinato de Marta del Castillo. Una información que nunca llegó a manos del juez.

Lo que ya se reveló en otros audios grabados a los padres de El Cuco en los que confesaban que no llegaron hasta las cuatro de la mañana la noche del asesinato, y que allí no se encontraba su hijo, es una información que la Policía conocía y ocultó

Esos nuevos audios muestran la conversación de un Policía a su jefa del Grupo de Menores en presencia de la madre de El Cuco y en las que hace hincapié en no imputar delitos de encubrimiento a Rosalía para no causar más repercusión. "Quieren ver más lío, más historias", apunta la jefa, a lo que la propia Rosalía responde: "Y el morbo de pensar que la madre estaba detrás".

"Lo tiene muy mal, porque aparte de esto hemos estamos hablando de cosas que son verdad, que yo lo sé porque las he vivido. Visitas que has tenido, dónde has estado, qué es lo que has hecho, dónde estuviste esa noche... Todavía, con todo y con eso, si algo he escuchado son todo mentiras", apunta la superior en la grabación.

"Aquí lo único que hay que hacer es trabajar con lo que tenemos, salvar a esta mujer de eso, y de otras cositas más, y al niño", apunta el segundo del Grupo de Menores de la Policía Nacional de Sevilla.

"Claro, si esta gente no quieren hablar es porque a lo mejor hay más pringados. Entonces claro: madre de El Cuco, con los coches en ocultación… y mañana… pero esa información porque la tengo yo nada más. Pero mañana podría salir lo que yo sé de ella, mientras he estado haciendo horas y horas de vigilancia. No va a salir porque yo no se lo voy a decir a nadie", apunta ese agente.

Las grabaciones a los padres de El Cuco que prueban que engañaron al tribunal del caso Marta del Castillo: "Le ha dado tiempo a ir, deshacerse y volver"

El juez del caso Marta del Castillo asegura en un auto al que ha tenido acceso 'ABC' que unas grabaciones "han evidenciado que en la tarde noche del día 24 de enero de 2009, Javier García Martín (El Cuco), sí estuvo en el domicilio" donde se produjo el crimen.

Los audios de la confesión de El Cuco que le llevarán de nuevo ante el juez por el crimen de Marta del Castillo: "Enganché la fregona y fregué dos pasadas"

El padre de Marta del Castillo ha conseguido que se procese a El Cuco por falso testimonio en el juicio gracias a unos audios donde confiesa el crimen, que según Antonio del Castillo no le parecieron interesantes a la Policía: "La Policía tenía la confesión del Cuco y no le pareció interesante".

Habla el hombre que se infiltró en la familia de 'El Cuco': "Hay pruebas de que su madre colaboró en la desaparición del cadáver de Marta del Castillo"

El hombre que se infiltró en la familia de El Cuco para recabar información sobre el crimen de Marta del Castillo ha hablado en una entrevista con laSexta y asegura que la madre, Rosalía, le "aseguraba que el cuerpo de Marta del Castillo no iba a aparecer".