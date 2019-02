Los audios de la confesión de El Cuco que le llevarán de nuevo ante el juez por el crimen de Marta del Castillo: "Enganché la fregona y fregué dos pasadas"

El padre de Marta del Castillo ha conseguido que se procese a El Cuco por falso testimonio en el juicio gracias a unos audios donde confiesa el crimen, que según Antonio del Castillo no le parecieron interesantes a la Policía cuando se juzgó el caso.

Se trata de unos audios que ya salieron a la luz pública y que ahora servirán de prueba en el juicio por falso testimonio contra El Cuco y su madre Rosalía.

"Estos audios los tiene la juez, la Fiscalía la Policía y hay que recordar que El Cuco cuando hace la reconstrucción del crimen dice también que estuvo en esa casa de ahí que le denunciáramos por falso testimonio", asegura Antonio del Castillo.

En ellos se puede escuchar a Francisco Javier García asegurando que vio toda la escena del crimen: "Me encuentro todo el percal y veo allí al hermano, a Miguel y a alguien más que no vi quién era. Creo que era una mujer, pero no me eché mucha cuenta porque ese día no iba yo muy cuerdo".

"A mí me amenazó el hermano de este, de que les ayudaba o que me quitaba del medio. Y ya me quedo callado porque paso de meterme en follones. Si yo me tengo que comer seis años, me voy a comer seis años, pero a mí y a mi gente que la dejen", seguía en el audio.

"Sabiendo que he estado allí chorreando de sudor y todo, encontrando mi ADN y todo. Y sabiendo que yo estaba allí me han echado a mí todos los muertos", confiesa en esos audios, y prosigue: "No digo dónde carajo está la niña porque la engancharon entre los dos y al sacarla del cuarto no sé qué es lo que le hicieron".

"Yo cuando salí nada más que estaba el Miguel (Carcaño) limpiando, limpiando por allí fuera, sabes, ya no estaba ni el hermano ni estaba la otra persona ni nada de nada. No estaba ni la niña ni nada de nada, cuando salí me dijo el Miguel de que le ayudase a limpiar, yo me quedé y esto y lo otro, enganché una fregona, fregué dos pasadas. Me quedé allí en el escritorio para que movieran a la niña. Se la llevaron fuera. Me quedé en el cuarto ahí todo planchado, empecé a sudar y yo cuando salí nada más que estaba él", explica.



"Por eso es por lo que no digo donde está la niña, porque es que la engancharon entre los dos esos y al sacarla del cuarto yo no sé qué es lo que le hicieron", explicó en su momento.

Habla el hombre que se infiltró en la familia de 'El Cuco': "Hay pruebas de que su madre colaboró en la desaparición del cadáver de Marta del Castillo"

El hombre que se infiltró en la familia de El Cuco para recabar información sobre el crimen de Marta del Castillo ha hablado en una entrevista con laSexta y asegura que la madre, Rosalía, le "aseguraba que el cuerpo de Marta del Castillo no iba a aparecer".

El juez del caso Marta del Castillo asegura en un auto al que ha tenido acceso 'ABC' que unas grabaciones "han evidenciado que en la tarde noche del día 24 de enero de 2009, Javier García Martín (El Cuco), sí estuvo en el domicilio" donde se produjo el crimen.