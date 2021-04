Saber si una persona ha llegado bien a casa, perder a tu amigo de fiesta o encontrarte con alguien en una ciudad que no conoces. Hay veces que es mucho más práctico conocer la ubicación de alguien que acudir a la llamada tradicional.

WhatsApp cuenta con multitud de ‘trucos’ que te permiten exprimir al máximo la aplicación y que le han convertido en el servicio de mensajería más utilizado, como la posibilidad de hacer encuestas, el ‘modo borracho’ o saber con qué nombre nos guardan nuestros contactos, entre otras.

Sin embargo, también ha contado con algunos fallos de seguridad desde su lanzamiento en 2009 que pueden llegar a vulnerar nuestra privacidad. Es el caso de la función que te permite conocer dónde está una persona sin necesidad de que comparta la ubicación.

Para hacerlo no se necesitan terceras aplicaciones, basta con el propio WhatsApp. Por supuesto, mantener la privacidad de tu amigo, pareja o familiar si no es una situación justificada es fundamental. No obstante, si te ‘pica’ la curiosidad aquí te explicamos los pasos para activarlo.

Sólo válido con WhatsApp Web

Antes de nada, hay que destacar que únicamente es válido en Windows 10 por lo que no funcionará con aquellos usuarios de Apple. Además, deberá realizarse a través de WhatsApp Web y es imprescindible que la otra persona también utilice la versión de escritorio de la ‘app’ para que funcione correctamente.

Para realizarlo, primeramente debes cerrar todas las ventanas que tengas abiertas en el navegador y abrir WhatsApp Web. Asimismo, deberás asegurarte de contar con una conversación reciente con la persona de la que quieres saber su ubicación. Tras ello, bastará con seguir estos pasos:

1. Abrir el ‘Administrador de tareas’ pulsando las teclas Control + Alt + Supr.

2. Una vez dentro, presionar las teclas Win + R y escribir ‘cmd’ en el campo de búsqueda.

3. Tras pulsar ‘Enter’ aparecerá en la pantalla un símbolo del sistema donde deberás escribir el código ‘netstat-an’ y volver a presionar el botón ‘Enter’.

4. Una vez realizado, aparecerá la dirección IP de la persona. Con ello, únicamente deberemos dirigirnos a la página web ‘IP-adress’ o alguna similar e introducir la dirección IP que nos ha arrojado el comando.

De esta forma podremos conocer la ubicación cercana del contacto que queramos, aunque no la ubicación exacta ni en tiempo real. No obstante, la mejor opción es pedir la ubicación a la persona de la que queramos saberlo, con consentimiento previo y sin vulnerar su privacidad. Asimismo, cabe mencionar que seguramente la aplicación de mensajería no se demore demasiado en solucionar esta brecha de seguridad.

Opción alternativa con IPLogger

Otra alternativa es la de IPLogger, con la que podrás conocer la IP y la dirección exacta de cualquier persona. Aunque depende de la otra persona para que funcione, por lo que no es la más disimulada pero puede resultar útil para algunos casos.

Para ello deberemos seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la web de IPLogger y seleccionar ‘Localizador de Ubicación’, ubicado en la parte inferior de la ventana.

2. Copiar en el portapapeles el enlace de ‘Su enlace de IPLogger’

3. Pegar el link en la conversación del contacto del que queramos conocer la ubicación.

4. Cuando la persona pinche sobre el enlace enviado, la web le pedirá que acepte compartir ubicación y tras ello tú también podrás ver su IP y su ubicación en tiempo real en un mapa.