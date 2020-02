Un grupo de personas que se encontraba en cuarentena en el Hotel Costa Adeje Palace de Tenerife después de haber coincidido en dicho complejo turístico con la pareja de turistas italianos contagiados por el coronavirus ha salido del hotel con mascarillas. En grupos muy reducidos, entre los que se encontraba una mujer con un bebé en un carrito, han entrado en furgonetas grises.

Desde sus ventanas, los que se quedaban en su interior grababan las imágenes que se puede ver en el vídeo y se interesaban por la procedencia de los que se marchaban, quienes iban acompañados por varios sanitarios y trabajadores del hotel.

Las salidas no han sido por la puerta principal, sino por una lateral para garantizar la máxima discreción. Son de los primeros que han podido salir tras casi tres días aislados. Este viernes lo hacían nueve de ellos de madrugada para evitar las cámaras y a lo largo del día podrán marcharse unos 130 aislados de diferentes nacionalidades. Su salida se ha autorizado porque no tuvieron contacto con el primer turista italiano contagiado.

El resto deberá permanecer en el hotel. Este viernes les hemos visto aprovechar el día de sol en la piscina "ya que no hay otra cosa que hacer", tal y como afirma un aislado.

Desde este jueves, es obligatorio que estén en las zonas comunes con mascarillas según nos cuentan: "Nos pasaron una misiva por debajo de la puerta, con el sello del juez, diciéndonos cómo podemos bajar a las zonas comunes", afirmaba uno de los huéspedes.

Ha sido tanta la discreción que dando un paseo por recepción apenas se veía movimiento de equipaje. "La gente que estamos en el hotel no detectamos si se marcha gente, pero maletas no he visto en ningún momento en el hall", afirmaba el aislado. Seguirán en el hotel hasta que se pueda garantizar que pueden regresar a sus países con garantías de no propagar el virus.