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Así funciona 'La 46': la 'banda del caballito' que realiza maniobras temerarias por las calles de Valencia

Los detalles Pese a que se mueven en motociclistas sin matrícula para evitar ser identificados en las persecuciones policiales, la Policía ya ha logrado detener a nueve personas.

Imagen de un miembro de 'La 46' haciendo un caballito
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'La 46', también conocidos como la banda del caballito. Son una banda que se mueve en motos sin matrículas para no ser identificados haciendo todo tipo de maniobras temerarias por las calles de Valencia de las que luego se jactan en redes sociales. Pero sus temeridades, que ponen el riesgo al resto de conductores, han llevado a la detención de nueve personas.

Porque desafiar al peligro es la obsesión de esta banda de motoristas. La velocidad y la adrenalina está presente en cada una de sus carreras por las calles de Valencia. Mientras unas ruedas tocan el asfalto, las otras apuntan al cielo en caballitos. "Todo es una conducción temeraria, un exceso de velocidad muy elevado", afirma Vicente Gil, secretario general SPPLB del Ayuntamiento de Valencia.

Por ello, la Policía les persigue. Ellos se mueven en motos sin matrículas precisamente para evitar ser identificados por los agentes durante las persecuciones ya que son un auténtico peligro no solo por las acrobacias, sino porque también adornan sus temerarias acrobacias con bengalas y pirotecnia que ponen en riesgo a otros conductores.

Mientras tanto, ellos lo graban absolutamente todo: cada derrape, cada zigzag... Unos vídeos que después cuelgan en sus redes sociales alimentando la fama del grupo. "Se comenta que es la banda del 46 porque el código postal de Valencia empieza por 46. De Valencia y del todo el área metropolitana", comenta Vicente Gil. Cuentan incluso con una web de acceso privado exclusivo para los miembros. En otra que tienen venden hasta sus propias camisetas.

La Guardia Civil y la Policía Local ha detenido, de momento, a nueve personas.

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