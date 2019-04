Así es el dispositivo para encontrar al niño desaparecido en Níjar: "Pensamos que alguien se lo han llevado"

Gabriel Cruz lleva más 24 horas desaparecido, y continúan sin dar con él. La última vez que lo vieron llevaba un chándal negro y una sudadera roja. Un operativo de más de 200 personas no han parado de buscarlo hasta ahora. Drones y helicópteros, buzos en pozos y perros especializados. Y ni rastro del pequeño.

"Llevamos todo el día rastreando, con más de 60 efectivos de la Guardia Civil, y pararemos a la noche. Mañana empezaremos a las siete de la mañana", cuenta Gloria Sánchez, asesora técnica de Protección Civil. A Gabriel se le perdió el rastro cuando se fue a jugar a casa de sus primos desde casa de su abuela paterna. No más de 100 metros de distancia.

"El niño se conoce el pueblo, Es muy casero. No le gusta salir al cerro ni a los bancales. No sabemos qué ha podido pasar. Si no lo han encontrado los perros se lo han llevado", considera Francisco Cruz, el tío de Gabriel. La familia está destrozada y ha recibido ayuda psicológica. Aunque no se sabe qué ha podido pasar, muchos de ellos temen que lo hayan raptado.

"Unos dicen que han visto una furgoneta, otros no saben nada", señala Rocío, prima del padre de Gabriel. Los equipos de seguridad han aumentado varios kilómetros el perímetro de búsqueda. No quieren que pasen las horas. Pretenden dar cuanto antes con Gabriel y que acabe esta pesadilla.