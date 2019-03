Así eran las condiciones en las que vivían los niños asesinados en Godella, Valencia

María y Gabriel llevaban juntos más de cuatro años. Ella, procedente de una familia acomodada, tiene antecedentes policiales por malos tratos en el ámbito familiar y resistencia a la autoridad. Fue detenida en 2011 durante las protestas del 15M.

A su puesta en libertad se defendió así ante las cámaras: "No pueden tratarnos así, no pueden cohibirnos de esta manera, no pueden quitarnos los derechos fundamentales que todos tenemos como es la libertad de expresión".

Tiene 28 años y actualmente no trabajaba. Los vecinos insisten en que su actitud había cambiado. Una mujer cuenta que la madre "no estaba bien". "Algo le ha pasado y se ha trastornado", añade.

Gabriel, su pareja y padre de los niños, es un ciudadano belga . Llevaba seis años en España y hace un par de semanas subió un vídeo a Youtube cantando y tocando la guitarra.

Se encargaba de llevar a su hijo mayor al colegio. Juntos acudían a comprar a una casa de comidas. La dueña estuvo con ellos el pasado martes. "Aquel día decía cosas raras, incoherentes, pero sonriendo, lo que me llamó la atención", recuerda.

La familia había solicitado ayudas al Ayuntamiento porque no tenían recursos. Un vecino cuenta que "las condiciones en las que vivían al principio no eran las mejores, pero la fueron reformando y se quedó una casa en la que se podía vivir".

Los problemas de la familia se remontan a 2016, cuando los servicios sociales abrieron un expediente que quedó archivado en ese mismo año.

Este lunes la Policía volvió a su casa alertados por la abuela de los pequeños. Dos días después fue de nuevo la abuela quien avisó al teléfono del menor, pero no hubo tiempo. Solo un día después Aimiel y Rachel fueron asesinados.