El partido que enfrenta esta tarde a España y Marruecos a las 16:00 en el Mundial de Qatar ha puesto en guardia a la Policía española. Varias de sus unidades, entre ellas las Unidades de Intervención Policial (antidisturbios) y las Unidades de Prevención y Reacción, están prevenidas para evitar posibles altercados en diferentes puntos del país. Habrá un dispositivo especial de refuerzo en aquellos puntos donde la presencia de la comunidad marroquí es mayor. Esto sucede, por ejemplo, en Madrid, Barcelona, Lorca (Murcia), El Ejido (Almería), Ceuta y Melilla.

El contexto. Con el dispositivo pretenden apagar cualquier posibilidad de altercados tras el partido. El objetivo es que no se repita lo que ocurrió en Lieja, Amberes o Bruselas. El pasado 27 de noviembre el partido entre Marruecos y Bélgica, que culminó con la victoria de los marroquíes, terminó en una auténtica batalla campal que se extendió por las calles de Bruselas. Las medidas de seguridad no pudieron impedir un estallido de violencia. Decenas de jóvenes provocaron disturbios con material pirotécnico y destrozaron vehículos y mobiliario urbano. Y eso es, precisamente, lo que se pretende evitar esta tarde, cualquier tipo de enfrentamiento entre los seguidores de uno y otro equipo. El partido de este martes está considerado de alto riesgo, a pesar de no jugarse en España.

Llamamiento ultra. Grupos ultras de ideología de extrema derecha se están citando a través de las redes sociales para, según dicen, "defender España". Incitan a una salida masiva para "proteger las calles" tras el partido contra Marruecos.

Y mientras tanto... Desde diferentes instituciones y asociaciones hacen un llamamiento a la calma. Piden a los más jóvenes que se alejen de cualquier comportamiento que pueda perturbar la convivencia y que disfruten del partido.

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad, de calma y de serenidad" porque no ve realistas las comparaciones como las que se están haciendo sobre los disturbios que se produjeron en otros ciudades europeas tras los partidos en los que jugaba Marruecos. "En ninguno de los partidos de esta selección en Madrid se ha producido ningún tipo de incidentes", ha añadido. Además, ha recordado que en el Plan de Seguridad de Navidad, presentado la semana pasada, ya hay desplegados más de mil policías diarios en las principales zonas centrales de la capital.

La Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) ha llamado a la población musulmana a que la manifestación de la "alegría o tristeza" no conlleve "desórdenes públicos". "Dentro del Islam es una obligación la ayuda a nuestros conciudadanos", señala en un comunicado.

La hora crítica. Según fuentes policiales, la "hora crítica" será a las 18:00 horas, una vez finalice el partido de octavos de final, que en algunos lugares, como en la propia Casa Árabe en Madrid, podrá verse en pantalla gigante.

¿Qué ciudades se blindan? Los refuerzos se extenderán por todo el país. El Ministerio de Interior ha mandado una circular a sus plantillas avisando de posibles incidentes después del partido. Especialmente en esas comunidades y provincias donde es mayor la comunidad marroquí. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay alrededor de 800.000 ciudadanos del país magrebí.

Barcelona es una de las ciudades donde ya se ha desplegado ese dispositivo de seguridad. Los Mossos d' Esquadra trabajan como en cualquier partido donde se pueda generar conflicto. El objetivo de evitar desórdenes públicos y asegurar la seguridad de la ciudadanía. Estaba previsto que en un local de Barcelona se pusiera una pantalla gigante, pero se ha cancelado por seguridad.

En Madrid, la Delegación del Gobierno ha preparado un dispositivo en Centro y otros distritos de la capital, como Tetuán. La capital ya se encuentra vigilada por tierra y por aire.

Además, la Ertzaintza y las policías locales de las tres capitales de Euskadi han preparado un dispositivo de seguridad coordinado de cara al partido del mundial que se juega en unas horas.

También se ha pedido vigilar de forma especial lo que pueda suceder en algunas zonas de Murcia (Lorca), Andalucía (El Ejido), la Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. Algunos aficionados están tranquilos y aseguran que va a ser un partido como cualquier otro. "Nosotros estamos intentando evitar que pase cualquier problema". "Tenemos una convivencia, somos vecinos", explican.

Para nota. El Departament de Justícia de Cataluña también ha tomado medidas preventivas ante el partido. Y ha enviado comunicados internos a las cárceles catalanas con medidas de seguridad concretas para evitar alborotos entre los internos.

Se especifica que el partido no se podrá ver en la sala común.