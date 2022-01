En torno a un 5% de los niños contagiados por coronavirus desarrollan COVID persistente, según un estudio. En Reino Unido, en cambio, los datos hablan de un 14%.

La hija de Pilar Pardo es una de las menores afectadas. Se contagió en mayo de 2020 y, explica su madre, "hasta día de hoy no ha habido un solo día en que se le haya ido el dolor de cabeza". Es tan solo uno de los síntomas que sufre más de un año y medio después, y que le producen una incapacidad que le impide acudir a clase con normalidad.

"Iba cinco horas por la mañana, salía y directa a la cama...", ha explicado Pilar Pardo, que asegura que la menor "no se puede concentrar": "Si antes se aprendía una cosa en un minuto, ahora le cuesta media hora, y cuando llega al examen ya se le ha olvidado".

Aún no existen registros oficiales de enfermos de COVID Persistente; tampoco de menores. Pero según algunos estudios, como uno reciente del Reino Unido, uno de cada siete menores mantiene cinco o más síntomas meses después de contagiarse. Los más habituales son el cansancio permanente e inusual, la dificultad para respirar o constantes dolores de cabeza.

Precisamente los nombrados son los que sigue teniendo el hijo de Melissa Rodríguez, de 6 años. Se contagió en mayo de 2021 y "sigue con muchos dolores de cabeza, se marea, se cansa y tiene dolores de barriga constantemente", según explica su madre.

Una sintomatología que, dice, no le permite seguir con la vida que tenía antes. "Le gustaba jugar a béisbol, era su pasión; no puede jugar casi, la mitad de los días se tiene que parar, no puede hacerlo", ha indicado.

Todo ello repercute en la salud mental de los pequeños. Pilar Pardo explica que su hija tiene "nervios, ansiedad", que no le dejan continuar con su vida social. A pesar de que se ha sometido ya ha cinco tratamientos diferentes, ninguno ha funcionado.

Le he hecho terapia hemicraneal y ella se ha quedado igual, hemos hecho fisioterapia, y un montón de cosas...", ha lamentado su madre. Por eso, piden más investigación para poder recuperar una normalidad que, dicen, perdieron hace muchos meses.

En diciembre se han disparado las hospitalizaciones de menores de 11 años contagiados. Los pediatras aseguran que la hospitalización se debe a bronquiolitis, aunque al ser positivos de COVID se les considera pacientes COVID.