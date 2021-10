Una mujer de 37 años ha sido asesinada este martes en Vitoria por su marido que se ha suicidado en el domicilio familiar, en el que se encontraban los dos hijos menores de la pareja, clavándose en el pecho el cuchillo con el que había degollado momentos antes a su mujer.

Los hechos se han registrado sobre las 7.20 horas de la mañana en la vivienda familiar de la pareja, en un primer piso del número 22 de la calle Antonio Machado, en el barrio de Sansomendi de la capital alavesa.

Según han informado fuentes conocedoras del caso, el hombre, de 42 años, que volvía de trabajar en el turno de noche de la fábrica, ha encerrado a la mujer en el balcón de la cocina de la vivienda y la ha degollado con un cuchillo.

Después, él se ha hecho unos cortes en el cuello con la misma arma y se la ha clavado en el pecho, a la altura del corazón. Los hijos de la pareja, dos chicos de 17 y 13 años, se encontraban en la casa pero, al parecer, no han sido testigos presenciales del crimen.

Ha sido uno de ellos el que ha avisado a los servicios de emergencia. Cuando han llegado al lugar han encontrado aún con vida al hombre, pero ya había perdido mucha sangre y pese a los intentos de reanimación por parte de los sanitarios, ha fallecido minutos después.

Según dichas fuentes, la pareja podría estar en trámites de separación y el varón no aceptaba esta situación. De hecho, el hombre había manifestado en alguna ocasión a algún familiar que la iba a matar, que no iba a permitir la separación. A la Ertzaintza no le consta que hubiese antecedentes por ningún delito de violencia machista relacionados con esta pareja.

De confirmarse como caso de violencia machista, la mujer asesinada este martes en Vitoria sería la víctima mortal número 36 por esta lacra en lo que va de año y 1.114 desde 2003, cuando comenzaron a tomarse registros de este tipo de delitos.

Este 2021 la violencia machista ha dejado 19 huérfanos menores de 18 años, según la estadística de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Tras el crimen se han sucedido numerosas muestras de condena, entre ellas la del vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, quien ha considerado "inaceptable" la violencia contra las mujeres y ha dicho que Euskadi vive hoy "un día negro".

El instituto vasco de la mujer Emakunde ha condenado "firmemente" el asesinato y, junto al Ayuntamiento de la capital alavesa y la Asociación de Municipios Vascos, ha llamado a la ciudadanía a movilizarse y concentrarse mañana en rechazo a este crimen. El alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran, ha lamentado que la violencia machista "asesina mujeres y destroza la vida de menores, otros familiares y amistades cercanas".

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, en el acto de celebración de la patrona de la Guardia Civil, a escasos metros de donde se ha producido el crimen, ha pedido a la sociedad que sea consciente de que la violencia machista es "uno de los principales problemas" que tiene.

El Ministerio de Igualdad recuerda que los recursos disponibles las 24 horas del día para atender a las posibles víctimas son el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, cuando la llamada es imposible, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.