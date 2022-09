Denisa murió apuñalada cuando tenía 17 años, fue la novia de su expareja la que la acuchilló por celos, según ella misma ha confesado en el juicio. Sin embargo, le culpa a él, al chico por el que discutían, dice que él le dio la navaja. Una acusación que el joven ha negado ante el juez.

Mario, uno de los acusados de la muerte de Denisa, llegaba a los juzgados sin decir ni una sola palabra.

Ya dentro de la sala la hemos visto a ella, a Rocío, que ha reconocido que acuchilló a la chica la noche del 25 de noviembre de 2018. Ese día, dice, descubrió unos mensajes de Denisa en el móvil de su novio Mario.

Un descubrimiento que provocó que ambos se peleasen. Después, él la llevó al local donde se encontraba la joven. "Mario me dio la navaja, la tenía en la guantera. Ella se puso agresiva, le dije que me enseñara los mensajes, nos empezamos a zarandear y le clavé la navaja", ha relatado.

Durante el juicio ha asegurado que no quería matarla y que actuó así porque iba bajo los efectos de las drogas. "Consta acreditado el consumo reiterado de drogas desde hace mucho años y su trastorno de personalidad", ha recalcado el abogado de Rocío.

Al parecer, el móvil del crimen serían los celos que sentía Rocío por Denisa, a la que llegó a mandar mensajes amenazantes durante meses en los que se podían leer frases como: "hasta que no te mate no voy a parar".

Por su parte, Mario ha reconocido que la llevó hasta allí, pero dice que no le entregó ningún arma y que no vio nada. "Estuvo como cinco minutos y se montó en el coche como enfadada. Me dijo: tira, tira. No le vi ninguna navaja".

Unas declaraciones que el abogado de Denisa no llega a creer, y es que considera que hay numerosas contradicciones en el procedimiento. Ahora, la Fiscalía pide para él 20 años de prisión y para ella 26 años de cárcel por asesinato, amenazas y acoso moral.