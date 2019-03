Arranca el juicio a Sergio Morate: la Fiscalía pide 48 años de cárcel por el asesinato de Laura y Marina

"Quiero que salga el juicio ya, que lo condenen y que le den la pena máxima ya", afirma la madre de Laura. Llevan dos años y dos meses esperando y este lunes, por fin, Sergio Morate será juzgado por los asesinatos de Laura y Marina.

"Como madre pido que me dejen verlo un segundo, que me mire a los ojos y que me diga por qué mató a mi hija", asegura María Chamón, madre de Laura.

Un jurado popular formado por siete hombres y dos mujeres decidirán si Morate es o no culpable de los asesinatos de las chicas de Cuenca en agosto de 2015.

El presunto asesino de 34 años estranguló con una brida a su expareja, Marina. Una brida como las que encontró la Policía en la habitación del acusado. A Laura, amiga de Marina, la golpeó cuando intentaba escapar y después la estranguló de la misma forma que a su amiga.

Un juicio muy esperado por la familia de las víctimas que viven un auténtico calvario cada día. "Uno necesita sacar la rabia que tenemos", añade la madre de Laura.

La Fiscalía pide 48 años de cárcel para Sergio Morate por dos delitos de asesinato y 540.000 euros de indemnizaciones.

Un juicio que va a durar al menos hasta el próximo viernes y en el que van a declarar 39 testigos, 49 policías nacionales y los peritos del caso. Dos años y dos meses de espera para unos padres que sean que se haga justicia.