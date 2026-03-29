Aparatoso incendio en el puerto de Barcelona: arden tres contenedores de mercancías sin causar heridos

Los detalles El Ayuntamiento ha indicado que el fuego se encuentra en fase de extinción y que las mercancías no son peligrosas.

Un incendio ha consumido tres contenedores de mercancías en el puerto de Barcelona. Según el Ayuntamiento, no hay personas afectadas y las mercancías no son peligrosas. Los Bombers de Barcelona recibieron el aviso a las 13:17 horas y se desplazaron al Pont de Europa, en el Moll de Ponent, con diez dotaciones para extinguir el fuego, incluyendo tanques, autobombas, una ambulancia y vehículos de mando. El teléfono de emergencias 112 ha registrado 76 llamadas relacionadas con el incendio, que ha generado una columna de humo visible. Protección Civil ha activado la prealerta del plan Procicat.

Un incendio iniciado en tres contenedores de mercancías en el recinto del puerto de Barcelona, donde los Bomberos de la ciudad tratan de extinguirlo, según ha informado el Ayuntamiento, que ha indicado que no hay personas afectadas por el fuego y que las mercancías que están ardiendo no son peligrosas.

Los Bombers de Barcelona han recibido el aviso por incendio a las 13:17 horas, tras lo que se han desplazado a la zona del Pont de Europa, en el Moll de Ponent. En estos momentos, trabajan con diez dotaciones para extinguir el fuego: tres tanques, tres autobombas con agua, una ambulancia, una autoescalera, dos vehículos con equipos de apoyo y dos vehículos de mando.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 76 llamadas relacionadas con este incendio, que ha provocado una columna de humo muy visible, según han informado en su perfil de X, mientras que Protección Civil ha activado la prealerta del plan Procicat.

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