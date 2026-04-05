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Investigación de los Mossos

Un apuñalado y 13 detenidos tras una pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona

Los detalles Los hechos han ocurrido hacia las 00:00 horas de la pasada noche en el andén de la estación de metro El Coll i la Teixoner.

Un agente de los Mossos d'Esquadra.Un agente de los Mossos d'Esquadra.David Zorrakino / Europa Press
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Una persona ha resultado herida por arma blanca y 13 han sido detenidas tras una pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona esta pasada noche.

Según ha informado 'Crónica Global' y han confirmado a EFE fuentes policiales, los hechos han ocurrido hacia las 00:00 horas de la pasada noche en el andén de la estación de metro El Coll i la Teixonera, durante una pelea entre dos grupos, por motivos que investigan los Mossos d'Esquadra.

Durante la pelea, una persona ha resultado herida de arma blanca y ha requerido atención sanitaria. Por su parte, uno de los grupos involucrados en la pelea se ha dado a la fuga, aunque varios integrantes han podido ser detenidos poco después por los Mossos d'Esquadra en la estación de Vall d'Hebron del metro de Barcelona.

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