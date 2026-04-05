Un apuñalado y 13 detenidos tras una pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona

Los detalles Los hechos han ocurrido hacia las 00:00 horas de la pasada noche en el andén de la estación de metro El Coll i la Teixoner.

Una pelea entre dos grupos en el andén de la estación de metro El Coll i la Teixonera de Barcelona ha dejado una persona herida por arma blanca y ha resultado en la detención de 13 personas. Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche y están siendo investigados por los Mossos d'Esquadra. Durante el altercado, uno de los grupos logró huir, pero varios de sus integrantes fueron detenidos poco después en la estación de Vall d'Hebron. La persona herida recibió atención sanitaria tras el incidente.

Una persona ha resultado herida por arma blanca y 13 han sido detenidas tras una pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona esta pasada noche.

Según ha informado 'Crónica Global' y han confirmado a EFE fuentes policiales, los hechos han ocurrido hacia las 00:00 horas de la pasada noche en el andén de la estación de metro El Coll i la Teixonera, durante una pelea entre dos grupos, por motivos que investigan los Mossos d'Esquadra.

Durante la pelea, una persona ha resultado herida de arma blanca y ha requerido atención sanitaria. Por su parte, uno de los grupos involucrados en la pelea se ha dado a la fuga, aunque varios integrantes han podido ser detenidos poco después por los Mossos d'Esquadra en la estación de Vall d'Hebron del metro de Barcelona.

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