El "alivio" de las familias de Torrent tras reabrirse la investigación por las presuntas agresiones sexuales a niños en un colegio del Opus Dei

El contexto Siete familias denunciaron las presuntas agresiones en 2024, pero meses después se dictó el sobreseimiento del caso. Ahora, la Audiencia Provincial lo reabre al observar "claros indicios de delito".

Las familias afectadas por las presuntas agresiones sexuales a niños de entre cuatro y siete años en un colegio de Torrent (Valencia) han mostrado esperanza tras conocer la reapertura judicial del caso. Los hechos fueron denunciados en 2024, pero meses después se sobreseyó el caso. Ahora, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha revocado esta decisión.

Las víctimas fueron alumnos de preescolar que empezaron a relatar un infierno a sus padres. Una de las afectadas, ha explicado a laSexta que los niños contaban que "un profesor les enseñaba el miembro, hacía que se tocaran entre ellos, les chupaba...".

Denunciaron así presuntas agresiones sexuales, escenas de exhibicionismo y felaciones por parte de un profesor en su colegio del Opus Dei de Torrent. Por el momento han denunciado siete familias, aunque aseguran que hay más afectados.

Relatos que concuerdan

Estos relatos llegaron por parte de distintos niños que estaban en diferentes clases. Según han contado varios padres a laSexta, también concordaba la descripción que daban de las características físicas del presunto agresor.

Los niños dijeron que las agresiones se producían siempre en la misma zona, a la que llamaban "la guarida", y siempre a la hora de comer. "El que no lo ha sufrido lo ha visto, sucedía a la hora de comer", ha apuntado una familiar afectada. Por su parte, el colegio siempre ha negado estas acusaciones y ha rechazado responder a laSexta.

Dos años después, la Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto el caso al observar indicios claros de delito. En su auto, ha criticado con mucha dureza la instrucción y la falta de personal especializado en tratar con menores.

Como primeros pasos, ha citado como investigados a dos trabajadores a los que habrían identificado los niños, y ha pedido escuchar a los menores a los que no se exploró, así como a sus padres, que siempre lo han reclamado. "Es un alivio, es un auto demoledor. Habla de todos los actores judiciales y un pésimo funcionamiento", ha comentado un familiar afectado, que confía en que esta vez sí se investigue el caso hasta el final.

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