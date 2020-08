Teresa, Verónica y Diana tienen claro que sus hijos no van a ir a clase hasta que no se tomen soluciones. "Nos negamos a llevar a nuestros hijos al colegio porque es una situación de riesgo asegurado [...] No somos absentistas, estamos protegiendo la salud de nuestros hijos frente al coronavirus", asegura Teresa Pablo, portavoz de Escuelas de calor.

Apuestan por las clases presenciales, pero dicen que no hay seguridad. "Queremos educación presencial, no queremos quedarnos en casa y asumir la función insustituible de los docentes", añade Teresa.

Escolarizar a los niños es un derecho y una obligación a partir de los seis años. "Es un deber del padre y un derecho del hijo", apunta Iván Martínez Pérez, pedagogo.

Desde la Organización Mundial de la Salud sostienen que las escuelas deben ir al ritmo de la seguridad. "Si abrimos la sociedad, tenemos que abrir los colegios", afirma Hans Kluge, director regional de la OMS Europa.

Los expertos defienden la escolarización

Aunque la decisión de no llevar a sus hijos al colegio podría no tener, a priori, consecuencias penales, privarles de la educación presencial, dicen los expertos, sí puede tener efectos sobre los menores a nivel cognitivo. "Al final, los niños cuando son pequeños son como esponjitas y es mucho más fácil reterner lo que pasa en el entorno cuando este es igual", explica Iván Martínez.

Christian y su pareja, educadores, tras meditarlo mucho, tampoco van a llevar a su hija de cuatro años a clase. "Entendemos que no se han tomado las medidas oportunas para que la vuelta al cole sea segura", sostiene él.

Socialización fuera de clase

Apuestan por una vuelta al cole segura y, por ahora, por la socialización fuera de las aulas. "Pueden socializar en los parques, en los columpios, donde creo que se ha demostrado que los riesgos no son los mismos", justifica Christian.

Aunque los expertos avisan: hay materias y habilidades que donde mejor se aprenden es en clase. "Existen una serie de instrumentos como el estudio que van a tener que enseñarlo desde los colegios", indica el pedagogo Iván Martínez.

No podemos permitirnos el lujo de tener una generación perdida, alertaba la ONU. "Ahora nos enfrentamos a una catástrofe generacional. Estamos en un momento decisivo para los niños y jóvenes", advierte Antonio Guterres, secretario general de la ONU.

Por esa vuelta al colegio segura se ha creado una petición en change.org que ya lleva más de 157.000 firmas recogidas. Exigen a las Administraciones garantías para que los niños vuelvan a disfrutar de las aulas.