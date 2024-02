El Instituto Nacional de Seguridad (INCIBE) ha alertado de un nuevo fraude que consiste en suplantar al Servicio Público de Empleo (SEPE) con el envío de una notificación al correo electrónico de un supuesto proceso laboral.

Según han detallado, el correo fraudulento contiene un enlace para que la víctima descargue un PDF informativo con un archivo malicioso que infecta a los dispositivos electrónicos. Un caso de 'phishing' en el que los ciberdelincuentes introducen un código malicioso.

El cuerpo del correo muestra una serie de datos falsos para hacer más creíble el mensaje. El asunto del correo suele ser: "Ministerio del Trabajo (correo electrónico del destinatario): Aviso extrajudicial de la Justicia".

Para evitar que las personas caigan en este tipo de fraude, INCIBE ha compartido una captura de pantalla con el aspecto del correo electrónico que están recibiendo cientos de personas. Además, destacan que es importarte fijarse en el órgano competente que se indica en el email, el 'Ministerio de Justicia del Trabajo', el cual no existe.

Un momento que el SEPE ha aprovechado para recordar que en ningún caso solicitan datos personales o bancarios a través de SMS, correo electrónico o aplicaciones como WhatsApp.

¿Qué hacer si he recibido este correo?

Desde INCIBE explican que, en caso de que hayas recibido un correo que parece ser del SEPE citándote para una supuesta notificación de un proceso laboral, pero no has pulsado sobre el enlace, ni has descargado el archivo adjunto, debes marcarlo como spam y borrarlo de tu bandeja de entrada.

En cambio, si has descargado el archivo, pero no lo has abierto, es importante que lo borres de tu carpeta de descargas y también de la papelera de reciclaje.

En ambos casos, puedes reportar el fraude mediante los canales de INCIBE o solicitar ayuda mediante la línea de ayuda en ciberseguridad.

Así debes actuar si has descargado el archivo malicioso

Si has descargado y ejecutado el archivo para obtener información sobre la presunta citación, INCIBE indica que es recomendable realizar los siguientes pasos:

Desconecta el equipo que se haya visto comprometido de la red de tu hogar para prevenir la propagación del malware a otros dispositivos.

que se haya visto comprometido de la red de tu hogar para prevenir la propagación del malware a otros dispositivos. Efectúa un escaneo completo para desinfectar tu sistema con un antivirus y no te olvides de mantenerlo actualizado al día.

para desinfectar tu sistema con un antivirus y no te olvides de mantenerlo actualizado al día. Formatea o restablece de fábrica tu dispositivo . Esto borrará los datos que hayas almacenado, por lo que deberías hacer copias de seguridad periódicamente.

. Esto borrará los datos que hayas almacenado, por lo que deberías hacer copias de seguridad periódicamente. Reúne todas las pruebas posibles para poner la denuncia ante las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado.

Además, recuerdan que, ante cualquier duda con un correo recibido, lo mejor es preguntar antes de descargar cualquier archivo.