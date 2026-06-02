El alcalde de La Línea prohíbe el partido de fútbol entre el Congo y Chile por miedo a contagios de ébola: "Es una cuestión de prudencia sanitaria"

Jugadores de la selección de la República Democrática del Congo celebran su clasificación al Mundial

¿Qué ha dicho? "Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión, ya que el partido es un atractivo para la ciudad", ha reconocido el alcalde Juan Franco, aunque cree que "esta decisión es la más prudente".

La polémica rodea la cancelación de un partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Congo y Chile en La Línea de la Concepción, Cádiz. El alcalde Juan Franco, preocupado por el brote de ébola en Congo, ha decidido no autorizar el encuentro, que estaba previsto para el 9 de junio, citando "prudencia sanitaria". A pesar de que el partido era un atractivo para la ciudad, la falta de garantías sanitarias ha llevado a esta decisión, respaldada por informes de salud pública. Congo, que enfrenta un grave brote de ébola, ha trasladado sus entrenamientos a Bélgica mientras se prepara para el Mundial 2026.

Continúa la polémica en torno a la celebración de un partido amistoso entre la selección de fútbol de Congo y la de Chile en Cádiz. El alcalde de La Línea de la Concepción ya había amenazado con ello: o le daban todas las garantías y se aplicaban medidas para evitar contagios de ébola o no permitiría el partido. Un encuentro que se enmarca en los preparatorios del Mundial de futbol de este 2026.

Dicho y hecho, porque el alcalde Juan Franco ha dictado un decreto por el que no se autoriza la celebración del partido de fútbol en el municipio gaditano. Y es que, todo estaba preparado para que el encuentro amistoso se disputase el próximo 9 de junio. El público de La Línea iba a disfrutar del juego de las selecciones de República Democrática del Congo y Chile.

Sin embargo, el brote de ébola que azota el país africano ha desbaratado todo. El alcalde del PP asegura tener miedo a que los jugadores congoleños infecten de ébola a la población y a los visitantes. Por eso, asegura que cancelarlo es "una cuestión de prudencia sanitaria".

"Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión, ya que el partido es un atractivo para la ciudad", ha reconocido. Pero, según ha explicado, ni la situación actual que vive el Congo con la enfermedad, ni la documentación aportada "acaba de justificar que no existan riesgos de ningún tipo". Por ello, creen que "esta decisión es la más prudente".

Mantiene que va a seguir las recomendaciones de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, un informe del director general de Salud Pública. Además, el alcalde ha basado también su decisión en un informe del jefe de Servicio de Sanidad del Ayuntamiento. En este último, se "desaconseja por completo la celebración de este partido ante los posibles riesgos sanitarios".

Hay que recordar que desde el pasado 22 de mayo Sanidad Exterior de España está estudiando las posibles medidas a implementar para garantizar la máxima seguridad en este amistoso. Por su parte, la FIFA aseguró que están en contacto con la federación de fútbol congoleña (FECOFA) para garantizar que se informe a su selección sobre todas las orientaciones médicas y de seguridad.

Hay que recordar que en Congo se está viviendo uno de los brotes de ébola más importantes de los últimos tiempos y que ya ha dejado más de 238 muertos y más de 1.000 casos sospechosos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la Emergencia de Salud Pública Internacional por el brote de ébola en el Congo y, tras ello, la selección congoleña de fútbol canceló sus entrenamientos de preparación para el Mundial de 2026 en la capital, en Kinsasa.

Pero no los canceló del todo, sino que los trasladó hasta Bélgica. Desde allí se preparan para la competición y viajan para jugar los partidos amistosos que tiene previstos en Europa. Entre ellos, el de La Línea de la Concepción.

Congo ha conseguido volver a un Mundial de fútbol, por segunda vez en su historia, 52 años después de su única participación en Alemania 1974.

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