Un nuevo método para drogar a chicas cuando salen de fiesta está creando alarma en distintas ciudades británicas. Decenas de jóvenes han denunciado haberse quedado inconscientes y despertar con la marcha de un pinchazo por el que les han inyectado droga.

Es lo que le pasó a Sarah tras despertar en el hospital tras nueve horas inconsciente. Despertó con un moratón en la mano y en el centro un pinchazo tras haber estado con sus amigas de fiesta: "No podía mantenerme en pie. Y ahí fue cuando los del bar nos dijeron que nos teníamos que ir. Pensaron que había bebido demasiado".

Sus amigas se dieron cuenta de que Sarah no estaba borracha, sino que algo le pasaba. Ellas la salvaron protegiéndola y llevándola al médico. "No sé qué pretendían, obviamente, pero inmediatamente piensas en un agresión sexual y lo que podría haber pasado si mis amigas no hubieran estado allí", explica la joven.

La responsable de delitos sexuales de la Policía británica tiene clara la intención de estos pinchazos y asegura que "hay una motivación sexual en ellos".

Se investigan decenas de casos en más de una docena de municipios de todo el país. En Leeds comenzaron a producirse cuando los bares tomaron medidas para evitar que a las mujeres les echaran drogas de violación en la bebida. Ahora que se las inyectan y las chicas ya no saben qué hacer.

Ya han convocado un boicot a los bares para exigir que registren a los clientes y el Parlamento estudiará una petición para reforzar la seguridad. Mientras, no les queda otra, su salvaguarda son sus amigas.