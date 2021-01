En una estación de esquí ubicada al norte de Nueva York se han vivido momentos de extrema tensión cuando la chaqueta de una esquiadora ha quedado enganchada a uno de los telesillas justo cuando iba a ser rescatada.

La escena ha sido aterradora. Según describe 'The New York Post', la joven se cayó del telesilla y quedó suspendida en el aire durante unos minutos sobre una elevada pendiente. Con los brazos se aferraba fuerte al asiento para no caer al suelo, a varios metros de altura.

El personal de la estación, al percatarse de lo ocurrido, intervino rápidamente colocando una lona debajo de ella para que pudiese saltar y salir sana y salva del incidente. Uno de los usuarios de las pistas, al verla, decidió grabar el momento.

Pero cuando la joven tuvo que saltar para caer sobre la lona, su chaqueta se quedó enganchada en la zona del telesilla en la que los esquiadores habitualmente posan los pies.

Tras unos minutos de incertidumbre, la chica logró finalmente deshacerse de la prenda para aterrizar sobre la lona preparada. Según apunta el mismo medio, la esquiadora no ha sufrido daños y la estación de esquí investiga ahora por qué pudo haberse caído del telesilla.