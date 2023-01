Él, el Ciudadano Europeo del Año, ya lo advirtió hace un año. Carlos San Juan, creador de la campaña 'Soy mayor, no idiota' que denunciaba la brecha digital que sufren los ancianos, aseguró a Andrea Ropero que en varias ocasiones le habían rechazado su 'cartillita' alegando que ya no servía. No se equivocaba. Algunos bancos han dejado de trabajar con las libretas de ahorro y otros cobran a sus clientes por seguir utilizándolas.

Kutxabank señala una comisión de 3 euros por emisión a todos sus clientes. Sabadell sube su tarifa a 10 euros por el mismo concepto a los menores de 65 años, Ibercaja la cifra en 2 euros a los menores de 70 años y BBVA en 10 euros de comisión de mantenimiento a los titulares de cuentas con libreta activa, salvo que tengan domiciliada una pensión contributiva de al menos 300 euros. Controlar tu dinero sale más caro si eres mayor. O directamente es una misión imposible, pues hay entidades financieras que han dejado de usar la libreta de ahorro. Ese es el caso de Abanca, Bankinter, BBVA y Caja Rural de Jaén, según recoge la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

No es la única traba o gasto adicional al que tienen que hacer frente los mayores. La entidad experta denuncia que también se les cobra - entre el 0,2% y el 0,4% del importe -por ordenar transferencias, algo que es gratuito en internet. "Ordenar una transferencia de 5.000 euros en ventanilla puede costar 20 euros", señala. Del mismo modo, se les cobra de más por pagar los recibos con dinero en efectivo directamente en ventanilla, en vez de hacerlo con cargo a la cuenta: 2 euros en el Banco Sabadell y Caixabank, 3 euros en BBVA y Cajamar, 4 euros en Kutxabank, 5 euros en Global Caja y 10 euros en el Banco Santander.