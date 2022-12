Más Vale Tarde se hace eco de la denuncia de un espectador, que explicaba el problema de ciberseguridad que ha afectado de miles de usuarios de un banco, que a través de un SMS o llamadas telefónicas desde el propio número de la entidad conseguían hackear sus cuentas y llevarse su dinero.

"Me estafaron 3.000 euros haciéndose pasar por mi banco", explica Elena González, que asegura que ha estado "una semana sin poder dormir y con ansiolíticos". En el vídeo sobre estas líneas, el programa muestra cómo son este tipo de SMS fraudulentos y habla con otra víctima, Cristina Collado, a la que han robado casi 2.000 euros: "Ha sido la estafa perfecta", afirma esta mujer, que detalla cómo recibió un SMS "en el mismo hilo que las comunicaciones de mi banco" y una llamada telefónica en la que "me llama por mi nombre". Cuando por fin pudo hablar realmente con su entidad financiera, recuerda "me dijeron que no podría recuperar mi dinero".