Activos dos incendios de más de 20 hectáreas en A Capela (A Coruña) y A Mezquita (Ourense)

La otra cara Permanece odavía sin extinguir, aunque ya está controlado desde hace días, el fuego que afectó al lugar de Herbón, en el ayuntamiento coruñés de Padrón, iniciado el pasado 12 de junio.

Galicia enfrenta nuevamente la amenaza del fuego con dos incendios forestales activos que afectan más de veinte hectáreas en A Capela (A Coruña) y A Mezquita (Ourense). Según la Consellería del Medio Rural, el incendio en A Capela comenzó a las cuatro de la madrugada y ha movilizado a un equipo de extinción considerable. En A Mezquita, el fuego, originado en Portugal, cruzó a Galicia por la parroquia de Manzalvos alrededor de las siete y veinte de la mañana, quemando cerca de veinte hectáreas. Además, sigue sin extinguirse el incendio en Herbón, Padrón, que arrasó trescientas cincuenta hectáreas.

Galicia vuelve a verse amenazada por el fuego. Dos incendios forestales que afectan a una superficie de más de veinte hectáreas se encuentran activos en este momento en los ayuntamientos gallegos de A Capela (A Coruña) y A Mezquita (Ourense), según ha informado este domingo la Consellería del Medio Rural.

De acuerdo con el último reporte de este departamento del Gobierno gallego, que ofrece datos recogidos hasta las once y media de esta mañana, el primero de los fuegos se declaró en la localidad coruñesa en torno a las cuatro de la madrugada y afecta a una veintena de hectáreas de la parroquia de A Capela. Para su extinción se han movilizado un técnico, cinco agentes, siete brigadas, ocho motobombas, una pala y tres helicópteros.

Mientras tanto, el otro incendio, declarado en A Mezquita, procede de Portugal y entró en Galicia, según la administración autonómica, a través de la parroquia de Manzalvos sobre las siete y veinte de esta mañana. Allí ha quemado una superficie cercana a las veinte hectáreas y ha hecho necesaria la intervención, hasta el momento, de cuatro agentes, seis brigadas, cinco motobombas, una pala, tres aviones y tres helicópteros.

Del mismo modo, permanece todavía sin extinguir, aunque ya está controlado desde hace días, el fuego que afectó al lugar de Herbón, en el ayuntamiento coruñés de Padrón, iniciado el pasado 12 de junio y que arrasó unas trescientas cincuenta hectáreas de terreno. Este último incendio obligó a declarar la situación dos de emergencia como medida preventiva por su proximidad a viviendas.

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