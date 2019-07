Un incendio declarado en una nave de la empresa química MIASA, situada en el polígono Entrevies de Tarragona, ha llevado a la Generalitat a decretar el confinamiento en las industrias cercanas, sin que implique ningún riesgo para la población, según Protección Civil.

Los Bomberos de la Generalitat trabajan para sofocar el fuego que está quemando productos almacenados y que no ha afectado a ninguna persona, aunque sí ha obligado a activar el PlaSeqcat para emergencias químicas. Protección Civil recomienda a la población que no se acerque al polígono y que deje trabajar a los bomberos y a los cuerpos de emergencias ya que las llamas podrían crecer "momentáneamente" en algún momento durante las tareas de extinción.

La orden de confinamiento se ha decretado sólo para las otras empresas del polígono Entrevies, lo que implica que se cierren ventanas y puertas y no se salga al exterior, pero no afecta a los residentes en los barrios cercanos. La Generalitat ha explicado a través de las redes sociales que las sirenas de riesgo químico no han sonado porque no es necesario el confinamiento de la población.

El siniestro ha obligado a cortar las carreteras N-340 y la C-31b -que va hacia Salou-.