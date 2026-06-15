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Había rencillas previas

Abre la puerta de un coche y la emprende a golpes con su conductora: la brutal agresión de una mujer en Almassora

Las cámaras de los vecinos captaban la brutal agresión de una mujer a una conductora que se encontraba en el interior de su coche. La rápida reacción de los vecinos consiguió evitar que la sacara del vehículo.

Las cámaras de los vecinos captaban la brutal agresión de una mujer a una conductora que se encontraba en el interior de su coche. La rápida reacción de los vecinos consiguió evitar que la sacara del vehículo.

En Almassora, Castellón, se producía una imagen impactante: una mujer abría la puerta de un coche y la emprendía a golpes con su conductora, a la que propinaba repetidos puñetazos y patadas.

La agresión era grabada por los vecinos, testigos de cómo la agresora trataba de sacar a la otra mujer del coche mientras esta se resistía.

Afortunadamente, la agresora no conseguía su objetivo, ya que varios vecinos aparecían rápidamente en la escena para separarlas.

Todo apunta a que había algún incidente previo entre ambas mujeres. De hecho, se han producido denuncias cruzadas, aunque todavía se desconoce el detonante de la brutal agresión.

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