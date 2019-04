Los abogados de oficio de Zaragoza denuncian un año de retraso en los pagos, que superan los tres millones de euros

El turno de oficio de Zaragoza denuncia el recorte presupuestario del 40% destinado a la justicia gratuita. Los abogados temen que el gobierno de Aragón modifique los baremos para conceder ese derecho y apenas se garantice la cobertura legal a las familias desfavorecidas. A eso hay que sumar casi un año de retrasos en los pagos a los abogados del turno de oficio.

Los abogados de oficio de Aragón llevan un año sin cobrar por su trabajo. "No lo hacemos por ganar dinero", dice Alberto, a quien le deben casi 10.000 euros. Pero, pese a los retrasos, no deja de prestar el servicio a aquellas personas que no tienen recursos.

"La administración parece que menosprecia la dignidad del abogado de oficio", señala Alberto. El Consejo General de la Abogacía asegura que los problemas surgieron con la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas y que la región aragonesa no es una excepción.

"Como invertir en justicia, y aún más, invertir en la defensa de quien no tiene medios económicos no es rentable, hay una gran desatención", afirma Antonio Morán, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza.

La Consejería de Justicia de Aragón ha declinado hablar con laSexta, pero sí ha enviado un cuadro con los pagos realizados con presupuestos del año 2015. No obstante, las cuentas no salen porque el Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza asegura que les deben mucho dinero. "Más de tres millones de euros, seguro", señala Morán.

Además, Aragón ha reducido un 40% los fondos destinados a la justicia gratuita. "La tendencia está siendo a denegar la justicia gratuita", indica la abogada Lourdes Barón. Los abogados ya han iniciado movilizaciones y han solicitado comparecer en las Cortes de Aragón para explicar su situación. Quieren que se les oiga.