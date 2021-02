Seguro que todos recordamos ese momento de nuestra infancia en el que íbamos a comer a casa de la abuela, nos ponía un plato de lentejas y nosotros decíamos que no, que eso no nos gustaba. ¡Ay, qué ignorantes éramos! Lo que daríamos ahora por volver a probar esas lentejas, ese potaje, esa fabada…

Y aunque es posible que no muchos dirigentes de Naciones Unidas hayan probado estos platos tan ricos y tan típicos de la gastronomía española, sí son conscientes de los muchos beneficios de las legumbres: son saludables, contribuyen a la sostenibilidad medioambiental, ayudan a acabar con el hambre en el mundo… Por eso, han querido hacer un homenaje y resaltar la importancia de estos alimentos dedicándoles una fecha en el calendario. Así que, desde hace dos años y cada 10 de febrero, se celebra en todo el planeta el Día Mundial de las Legumbres.

¿Cómo surgió la idea de celebrar este día?

La ONU no solo tiene la costumbre de otorgar una fecha concreta, sino también años enteros a las cuestiones que considera de interés. Esto sucedió con las legumbres en 2016: Naciones Unidas, a través de la FAO, decidió que ese sería el Año Internacional de las Legumbres, por su valor nutricional y medioambiental en la producción sostenible de alimentos, explica la FAO en su web.

La ONU creyó que esta celebración fue un éxito y que ayudaba a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de la Agenda 2030, según se explica en la página web de la propia organización. Sin embargo, la iniciativa de fijar un día en el calendario para rendir tributo a estos alimentos fue de un único país, que ni mucho menos es una gran potencia mundial: Burkina Faso. Eso sí, la propuesta recibió la aprobación de la mayoría de países miembros y, gracias a ella, desde 2019 se celebra este día internacional.

Aquí puedes leer la resolución con la que Naciones Unidas hizo oficial la creación del Día Mundial de las Legumbres.

¿Por qué son tan buenas las legumbres?

No solo están ricas, se pueden combinar con muchos ingredientes y se comen en cualquier época del año, sino que también tienen otras muchas ventajas que las hacen ser una opción perfecta para la despensa de cualquier hogar.

Valor nutritivo

Las lentejas, alubias, garbanzos… contienen muchos nutrientes y un alto contenido en proteínas. Además, son bajas en grasas y ricas en fibra, por lo que ayudan a reducir el colesterol y a controlar el azúcar en sangre. De hecho, las organizaciones sanitarias recomiendan su consumo entre 3 y 4 veces por semana para hacer frente a enfermedades como la diabetes, la obesidad o las patologías cardíacas, indica Naciones Unidas en su web.

Seguridad alimentaria

Al ser un alimento no perecedero y no especialmente caro, las legumbres se consumen en todo el mundo, ayudando a reducir el hambre en los países con menos recursos naturales o económicos. De hecho, en las regiones donde la carne y los lácteos no son muy accesibles las legumbres se convierten en la principal fuente de proteínas para la población.

También son un alimento muy beneficioso para sus agricultores porque pueden utilizarlas para consumo propio o para venderlas, de modo que generan una gran estabilidad económica, según la ONU.

Beneficios medioambientales

Las legumbres fijan el nitrógeno de la atmósfera en el suelo, lo que contribuye a mejorar la fertilidad y la productividad de las tierras de cultivo. Esto hace que no sean necesarios los fertilizantes sintéticos que aportan nitrógeno al suelo y que son contaminantes, por lo que estos alimentos también ayudan a mitigar el cambio climático y el calentamiento global, indican desde Naciones Unidas.

Además, las legumbres evitan que se extiendan las plagas y las enfermedades que afectan a las plantas, promoviendo la biodiversidad agrícola.

Pequeños alimentos que esconden grandes curiosidades

La variedad de legumbres que existen o el hecho de que se consuman en todo el mundo permiten reunir muchos datos curiosos sobre estos alimentos. Estos son algunos de ellos: