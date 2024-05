Siete de cada 10 personas Lgtbi+ no ha "salido del armario" en su trabajo, un 10% del colectivo se ha visibilizado como personas Lgtbi con sus superiores, un 26% lo ha hecho con sus compañeros, y un 8% con clientela, empresas proveedoras... según una investigación realizada por 40dB para la Federación Estatal Lgtbi+.

"Aproximadamente, el 75% de las personas Lgtbi+ son visibles de forma general. Por tanto, estos datos implican que quien muestra abiertamente su orientación sexual o su identidad de género en otros espacios, no lo hace en su entorno laboral", señaló el director ejecutivo de la Federación Estatal Lgtbi+, William Gil D`Avolio.

En este sentido, denunció que "la situación es especialmente grave porque la falta de visibilidad limita el acceso a los derechos laborales". "Además, impide que te puedas relacionar de manera natural en tu espacio de trabajo, lo que contribuye a la disminución de la satisfacción y la motivación y reduce las oportunidades de promoción. Por tanto, es también un reto para la gestión y fidelización de talento en las empresas".

Por otra parte, más datos de este estudio manifiestan que el miedo a la visibilidad no es infundado. Y es que, solo en el último año, aproximadamente, una de cada 10 personas Lgtbi+ en España han recibido un trato desigual relacionado con la no contratación, despido o no promoción en el trabajo. De la investigación también se desprende que el 70% de las personas Lgtbi+ considera que las empresas no están comprometidas con el colectivo Lgtbi+.

"Según nuestro estudio, el colectivo quiere empresas más comprometidas socialmente con la igualdad dentro y fuera de sus espacios de trabajo; compañías formadas y sensibilizadas con las realidades Lgtbi+; compromiso y cumplimiento de la Ley; protocolos para prevenir y actuar contra el acoso por Lgtbifobia y planes de diversidad Lgtbi+", remarcó.