Casi 300.000 firmas en favor del indulto, desestimadas: Alejandro tendrá que igresar en prisión

Alejandro Ahora asegura estar totalmente reinsertado. "No he vuelto a tener antecedentes, tengo trabajo fijo", afirma. Fue condenado a cinco años de cárcel por estafa y falsificación de tarjetas de crédito junto a otras personas.

Compras en total de más de 500 euros, aunque él asegura que actuó engañado y que solo realizó un pago de 79 euros con una tarjeta a su nombre.

"Yo no digo que no le castiguen, pero hay otras formas. No para que él pierda el trabajo o la casa", explica su pareja Eva. Su familia confiaba en el indulto, pero varios informes negativos de Fiscalía y Audiencia lo han desestimado. "Teníamos un poco de esperanza porque los políticos de aquí le dijeron que le iban a ayudar, No han movido ni un dedo", señala Rosario, su madre.

De nada han servido las casi 300.000 firmas recogidas que apoyan su indulto. Alejandro tendrá que entrar en prisión.