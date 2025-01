Los 12 días festivos en España para este 2025 (a nivel nacional y autonómico)

España contará con 12 días festivos para el año 2025 a nivel nacional y autonómico, de los que nueve son comunes a todas las autonomías. Este año, la Semana Santa será tardía, ya que hasta el 17 de abril no será Jueves Santo, tampoco habrá 'macropuentes' a finales de año, ni el puente de Todos los Santos (el 1 de noviembre cae en sábado ) ni el puente de la Constitución, ya que los días festivos del 6 y 8 de diciembre caerán en sábado y lunes, respectivamente.

La normativa establece 10 festivos de ámbito nacional, aunque dos de ellos pueden ser sustituidos por las autonomías. Fija también dos jornadas no laborables de carácter autonómico, que también se recogen en la lista de festivos de Trabajo y otras dos que ya establece cada ayuntamiento a nivel local.

Los dos festivos que las comunidades pueden moverse en el calendario son el Jueves Santo y el Día de Reyes. En esta ocasión, ninguna autonomía ha reemplazado el 6 de enero por otra fecha, pero Cataluña y la Comunidad Valenciana sí han decidido mover el Jueves Santo (17 de abril) al lunes posterior (21 de abril).

Así, los nueve días festivos que España celebrará al unísono en 2025 serán: Año Nuevo (miércoles, 1 de enero); Epifanía del Señor (lunes, 6 de enero); Viernes Santo (viernes, 18 de abril); Fiesta del Trabajo (jueves, 1 de mayo); Asunción de la Virgen (viernes, 15 de agosto); Todos los Santos (sábado, 1 de noviembre); Día de la Constitución Española (sábado, 6 de diciembre); Inmaculada Concepción (lunes, 8 de diciembre), y Natividad del Señor (jueves, 25 de diciembre).

El 17 de abril, Jueves Santo, será festivo en toda España salvo en la Comunidad Valenciana y Cataluña, que celebrarán el Lunes de Pascua el 21 de ese mes. Asimismo, cabe destacar que no es festivo en esta ocasión el 12 de octubre (Fiesta Nacional) por caer en domingo, aunque Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura no han buscado alternativa y han pasado el día no laborable al lunes 13.

Sí habrá el famoso puente de mayo para los madrileños (día 1, día del Trabajo y día 2, la festividad autonómica, que caerán en jueves y viernes, respectivamente) y encadenaran, los que puedan, hasta cuatro día libres (junto con el sábado y el domingo).

Igualmente, los madrileños también disfrutarán de un día de asueto el 25 de julio, viernes, por el Día de Santiago, pero también lo harán los navarros, los vascos y los gallegos. Finalmente, celebrarán San José, el miércoles 19 de marzo, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.