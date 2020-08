"Vienen Boeing 777 200 ER. 27 de agosto". Ese es el mensaje con el que una cuenta anónima de Tiktok alertaba sobre la llegada de extraterrestres el próximo jueves, según un hilo de Twitter. Una advertencia que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales. A pesar de que la autora del hilo ha desmentido su veracidad: "Recuerden que esto son solo 'teorías' para distraerse un poco", escribe.

La tuitera ha dedicado una semana a analizar los vídeos de la cuenta anónima de Tiktok que contenían códigos numéricos en sus pies de foto. Con ayuda de internet, la joven asegura que consigue extraer los mensajes de las publicaciones y obtener códigos ocultos en las mismas: 'salvar nuestras almas', 'descifrar el código', 'extraterrestre' o 'vuelo de Malasia', entre otras.

Debido a la popularidad de los vídeos, el hilo Twitter se ha hecho viral, aunque también ha recibido numerosas críticas. Ante ellas, la joven ha aclarado que lo hizo para "pasar el rato": "Es obvio que esto tiene más falsedades que verdades", asegura. Pero, a pesar de ello, asegura que continuará actualizando el hilo hasta el próximo 27 de agosto.

El payaso de Tiktok: códigos binarios con mensajes ocultos

Tal y como explica en twitter la joven, todo empezó el 17 de agosto. Ese día su mejor amiga le mandó el vídeo que vió en su feed de Tiktok: "Me dijo que cuando entrabas al audio del video decía "help us" e incluso en un comentario decía "parpadea 3 veces si necesitas ayuda", y el sujeto hizo un video parpadeando 3 veces", cuenta.

En el vídeo puede verse a un payaso con un globo rojo en un bosque. Durante los 15 segundos de duración de las imágenes, el payaso, que aparece inicialmente sentado en el suelo, se va levantando gracias a la ayuda del globo.

El resto de vídeos de la cuenta "tenían códigos binarios" y "un código morse", según explica la usuaria. Con ayuda de una web, ella misma lo "descifró". La traducción del mensaje, obtenido en inglés, era la siguiente: "La verdad saldrá pronto. No son identificables, se comunican. Somos ratas de laboratorio. Vienen Boeing 777 200 ER. 27 de agosto", escribe.

El avión estrellado: la cuenta también utiliza ubicaciones

El usuario anónimo continúa haciendo modificaciones en su perfil: subiendo vídeos y borrandolos. "Es obvio que intenta decir algo", señala la usuaria en twitter, que en uno de los últimos tuits del hilo, explica que el anónimo subió un vídeo con unas coordenadas. Cuando la joven buscó la ubicación en Google Earth le apareció la imagen de un avión estrellado.

Además, en las últimas publicaciones, la cuenta de Tiktok ha cambiado su forma de comunicarse: ahora emplea "letras desordenadas" con las que hay que formar frases. A través de este juego de palabras: "El tiempo está cerca, prepárate", dice el último mensaje de la cuenta.

Sin embargo, todas las afirmaciones que la tuitera continúa haciendo en el hilo, contienen "más falsedades que verdades", como ella misma recuerda. "Son solo 'teorías' para distraerse un poco", escribe.