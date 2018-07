Shannen Doherty reaparece tras acabar la quimioterapia: "Me siento genial, me siento una afortunada"

Shannen Doherty ha terminado su tratamiento de quimioterapia y está llena de energía. Así lo ha demostrado tanto en sus redes sociales, donde la actriz ha ido relatando su lucha contra la enfermedad, como en público. Doherty reapareció con motivo de una gala en favor de los animales.

Tonight @animalhopeandwellness full house and with my love @kurtiswarienko #ahwfgala Una publicación compartida de ShannenDoherty (@theshando) el 4 de Mar de 2017 a la(s) 8:46 PST

Acompañada por su marido Kurt Iswarienko y el activista animal Marc Ching, aseguró ante los medios sentirse mucho mejor. "Me siento genial. Me siento una afortunada. Tengo suerte de estar aquí, junto a Marc, de formar parte de esta fundación, de poder dar voz a quienes no la tienen. Simplemente es una suerte", declaró a la revista People.