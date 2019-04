Pepsi revela la fórmula del 'kalimotxo glamour': vino tinto y cola de toda la vida, pero con clase

"Se dice cali-mocho y lo bebemos con amigos. Pilla una Pepsi 1893 y prepara uno (o varios) esta noche", reza el tuit de la marca para vender su nuevo refresco de cola. Un vídeo acompaña el mensaje; en él, un ejemplo práctico con la mítica mezcla de tan recurrente combinado: vaso de tubo con hielos, vino tinto y, ahora sí, completamos con '1983 Original Cola'. Ahí tienes tu 'kalimotxo glamour'.

We say it “cali-mocho” and we drink it with friends. Grab a little #1893PepsiCola and craft up one (or a few) tonight! pic.twitter.com/W8k6h4Dc3n — Pepsi™ (@pepsi) 25 de abril de 2017

Hello @pepsi fancy recipe you got there. Here are the original ingredients we use in Spain. pic.twitter.com/k8ZfRaUWiY — Fito (@Adotalo) 25 de abril de 2017

Las reacciones en redes sociales no han tardado en llegar. Arden ante tal descubrimiento. La archiconocida fórmula del kalimotxo ya no es tan llana, ni tan de andar por casa. Ahora puedes hacerte uno con clase. Pepsi recomienda hacerlo con su nuevo refresco para lograr su '1893. The Kalimotxo'; así es como se refiere la marca al cóctel cuando va mezclado con su reinvención del refresco de cola.