España tiene el honor de ser uno de los países del mundo con la tasa de vacunación contra el COVID-19 más alta. Sin embargo, aunque pequeño, sigue existiendo un porcentaje de la población que rechaza inmunizarse contra el coronavirus por unos u otros motivos. Eso provoca, entre otras consecuencias, una mayor trasmisibilidad del virus y un aumento de los casos graves y de la mortalidad entre las personas que conforman ese grupo de no vacunados.

También, el colpaso sanitario, como se está viendo estos días en muchos casos. Dicha situación ha denunciado, a través de redes sociales, la neumóloga intervencionista y presidenta de la Sociedad Vasco-Navarra de Patología Respiratoria, Laura Tomás López. En un mensaje de Twitter que se ha vuelto viral en pocas horas, la sanitaria ha lamentado los casos de personas no vacunadas especialmente jóvenes que han llegado y siguen llegando a los hospitales españoles.

Sobre todo desde el estallido de esta sexta ola. "Ayer de guardia, sin dormir, ingresando pacientes COVID en UCRI (Unidades de cuidados respiratorios intermedios). 12 de 19 sin vacunar", ha destacado López, que ha añadido que la más joven de sus pacientes tenía "17 años". En este sentido, ha señalado que tuvo escuchar "múltiples teorías sobre las vacunas", y ha afirmado haber "alucinado" cuando ofreció a estos pacientes el fármaco Tocilizumab.

Este medicamento, que actualmente se está utilizando en los centros hospitalarios para salvar la vida a los enfermos de COVID, se empleaba hasta el inicio de la pandemia como remedio para tratar casos de afecciones inflamatorias como la artristis reumatoide. Fue en marzo de 2020 cuando se empezó a valorar su uso en pacientes afectados con coronavirus, si bien tiene como consecuencias potentes efectos adversos.

Es precisamente esta situación la que ha denunciado la doctora López: "(No me hicieron) ni una sola pregunta sobre su eficacia o efectos secundarios". En cambio, y como señaló la propia sanitaria, sí cuestionaron la eficacia de la vacuna que verdaderamente les protege del virus. Actualmente, en España quedan alrededor de cuatro millones de personas sin vacunar de la población diana. Y según datos del CIS, del 4,8% de los encuestados que aseguró no haberse vacunado, el 57,8% señaló que no lo iba a hacer en ningún momento.