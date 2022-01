"Es una técnica ancestral que se aplica desde hace miles de años y debemos respetar". Así de contundente se muestra Jorge Rey en un vídeo enviado a Antena 3. El joven aspirante a meteorólogo defiende que aunque no se trate de un método científico, Las Cabañuelas es una técnica ancestral que si se sabe leer "tiene una alta fiabilidad".

Así, Rey reivindica que Las Cabañuelas sí tiene una parte científica ya que también se basa en "observación, experiencia e hipótesis" y recuerda algunos de sus aciertos en las previsiones meteorológicas. El joven insiste en que no hay que criticar la herencia de nuestros ancestros y defiende que la ciencia no debe ser sólo laboratorio y ecuaciones. "Siempre se pueden combinar las tradiciones con los nuevos modelos tecnológicos, que es lo que yo quiero hacer", añade el joven. "No se trata de estar con el palo en la mano para ver si fallan (tanto las cabañuelas como los modelos de previsión)", sentencia.

Y termina mandando un mensaje para los cabañuelistas a modo de refrán. "Más caga un buey que cien golondrinos", les dice Jorge Rey animando a ser diferentes. En el Instituto Cervantes interpretan este refrán como: "Quien es valeroso de una sola vez hace más que quien no lo es en mucho tiempo y con mucha diligencia. Se utiliza para ensalzar la facultad de alguien para hacer algo frente a otro más débil".

¿Quién es Jorge Rey?

Jorge Rey no cuenta con ningún satélite. Sus previsiones no recogen datos de la atmósfera ni utilizan radares meteorológicos. Pero sí se aventura a predecir el tiempo que hará en su tierra. Concretamente, en Monasterio de Rodilla, una localidad situada en Burgos, a través de un método ancestral utilizado por los pastores conocido como 'las cabañuelas'.

Desde que tiene 7 años, su maestro Rafa, pastor de la zona, le ha enseñado cómo predecir el cielo bastándose con la naturaleza, utilizando la información que le dan las nubes o la humedad de las rocas. De hecho, Jorge cuenta hasta con un blog donde recoge información detallada de sus previsiones. Y en él explica en qué consiste su técnica: "Es una forma de barruntar el tiempo a tan largo plazo que trata solamente de observar la naturaleza", aunque matiza que, "eso sí, hay que saber hacerlo".

¿Qué es el método de las cabañuelas?

Es tradición pura y dura. Las cabañuelas es un método para predecir el tiempo con el que se toma como referencia los 24 primeros días del mes de agosto y en base a ello se pronostica el tiempo que hará el resto del año.

"Las cabañuelas trata de observar, analizar, comprender,... vamos de hacer el método científico" explica el propio Jorge que además que además confiesa que él también utiliza el refranero: "Hay alguno que he comprobado que es fiable o al menos en esta zona como por ejemplo, "Si llueve por Santa Bibiana, llueve por carnavales y la resurrección".