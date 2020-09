Mariah Carey no para de sorprender a sus seguidores y no solo por su música ni sus actuaciones sino por su uso de las redes sociales. La cantante, conocida por temas tan exitosos como 'All I Want for Christmas is You' o 'Heroe', ha escrito un comentado tuit en su cuenta personal en el que se compara con una de las mejores científicas de todos los tiempos: Marie Curie.

Y es que la famosa cantante ha afirmado que son "casi la misma persona": "Ella tiene dos Nobel y yo dos discos de Diamante". Este tuit ha revolucionado a las redes sociales con más de 50.000 'retuits', 2.000 'tuits' y 400.000 'me gusta'. Más allá de la sorprendente comparación, la cantante ha escrito este tuit en respuesta a otro de Eileen Mary O’Connell, una escritora que contaba cómo una anécdota entre las dos famosas: "Pensando en el momento en que dije que era pariente lejano de Marie Curie y un chico explicó 'se pronuncia Mariah Carey'".