Mariah Carey protagoniza el 'playback' más bochornoso: "Seguiremos copando más titulares en el 2017"

La cantante estadounidense Mariah Carey se ha convertido en el principal personaje de las primeras horas de 2017 tras realizar una desastrosa actuación en la celebración del año nuevo en Times Square.

Mientras la estrella trataba de interpretar el tema 'Emotions' para el programa 'Dick Clark's New Year's Rokin' Even with Ryan Seacrest', de la ABC, el 'playback' le jugó una mala pasada que le obligó a abandonar el escenario.

Los problemas técnicos de la artista y su visible falta de equilibro dejaron tan sorprendidos a los espectadores que los allí presentes no dudaron en inmortalizar el desastroso espectáculo y subirlo posteriormente a las redes sociales con sus móviles, convirtiendo a la cantante en pocas horas en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

Un momento embarazoso ante más de un millón de personas que la propia cantante comentaba resignaba en su cuenta de Instagram horas más tarde: "Seguiremos copando más titulares en el 2017".